Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡×±Ø¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¡¡¡Ö°ì½Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤È¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê50¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤ÎÈ«ÃæÍª¤È±Ø¤Ç¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÈ«Ãæ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Î²¼¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢±Ø¤ä¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ê¤É¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç·Ý¿Í¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢13Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¿·´´Àþ¤Î¼ÖÃæ¤Ç¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ïµï¼ò²°¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×ÎéÆó¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¾®¿ùÎµ°ì¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡×ÉÍËÜ¹¹¸¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼¡¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤¦¤Î¤Ï¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥êÂ¿¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡Ö½Ð¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ð¥Ã¥¿¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö1¥ö·î¤â¤·¤Ê¤¤´Ö¤Ë¥³¥ó¥Ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç²ñ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£