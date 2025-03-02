Íèµ¨¥í¡¼¥Þ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î±½¤â¡Ä¥ì¥¢¥ë»Ø´ø´±¤¬¾Íè¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£2ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFootball ITALIA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß65ºÐ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤ÎÂèÆó¼¡À¯¸¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸½Ìò»þÂå¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥æ¥ê¥Ã¥ÁÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¼«¿È¤Ï¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤³¤³¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ÀÌó¤â¤¢¤ë¡£°ìÀ¸´ÆÆÄ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¸½ºß¤Î¥í¡¼¥Þ¤Î»Ø´ø´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥é¥Ë¥¨¥ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÎ¬²È¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Î´Ä¶¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤¬´°Á´¤Ë¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤ËÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄºÇÂ¿Í¥¾¡µÏ¿¤ò5²ó¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß65ºÐ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤ÎÂèÆó¼¡À¯¸¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸½Ìò»þÂå¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥æ¥ê¥Ã¥ÁÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄºÇÂ¿Í¥¾¡µÏ¿¤ò5²ó¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£