¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡¡¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤È¤Î¾Ð´é¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨Ì½Ê¡µ§¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¸µNHK¿¦°÷¤Ç¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡Ê31¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë80ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¸æË¡ÀîË¡ÃË¡Ë¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¡Ö¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ß¤Î¤µ¤ó¤È¤Î¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤ß¤Î¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤È¡Ö¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡¡8¡¿22¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£