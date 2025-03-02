¾¾Àî¾°ÎÜµ±¡¢¡È»ÒÌò»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¡É°ËÆ£º»è½¤È¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¡Ö¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¡×
½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°ËÆ£º»è½¤Îsaireek channel¡×¡ÊAuDee¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾Àî¾°ÎÜµ±¤«¤é¡Ö¡Ê»ÒÌò»þÂå¤È¡Ë´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤½ê¤ò»Ä¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
2ºÐ¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ËÆ£º»è½¤È¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2005Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸å¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾Àî¾°ÎÜµ±¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
°ËÆ£¤¬¾¾Àî¤Ë¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾¾Àî¤Ï¡ÖÂ¿¾¯¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢NHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇËÜÆÉ¤ß¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢°ËÆ£¤È²¿²ó¤«¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤·³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¾¾Àî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÆ£¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¾¾Àî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇË·¼ç¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
°ËÆ£¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¿ÈÄ¹¤âÂÐ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾Àî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤½ê¤ò»Ä¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2ºÐ¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ËÆ£º»è½¤È¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2005Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸å¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾Àî¾°ÎÜµ±¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¾¾Àî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÆ£¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¾¾Àî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇË·¼ç¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
°ËÆ£¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¿ÈÄ¹¤âÂÐ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾Àî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤½ê¤ò»Ä¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£