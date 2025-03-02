¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡©


Æ´¤ì¤ÎÉ×¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥ª¥ìÍÍÉ×¤Î¸À¤¤¤Ê¤êºÊ¤¬Éõ°õ¤·¤¿¤â¤Î¡¿¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹1¡Ê1¡Ë

Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Í¼²Ö¡£Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Ç±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÉ×¡¦ÎÃÊ¿¤ÏÂ«Çû¤â·ã¤·¤¤¥ª¥ìÍÍµ¤¼Á¡£Í¼²Ö¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÎÃÊ¿¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢·ëº§¸å¤âÎÃÊ¿¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¼²Ö¤Îºî¤ë¿©»ö¤äÃå¤ëÉþ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ½¾¤¦¤Î¤ß¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤Îµ¯¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÃã¤Ê»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡¢Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤Æ¤­¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÉ×¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ×¤ÎË¾¤àºÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Í¼²Ö¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?

¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹1¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÄÇÍÕ ¤­¤Î¤³¡¢É÷Âô É¹²ÖÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÔÎÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è


¤ªÁ°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è


ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¶¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤Ç¤¤¤í¤è


¤½¤ì½ñ¤¤¤¿¤éº£¤¹¤°²ÙÊª¤Þ¤È¤á¤Æ½Ð¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì


»ä¤Ï¤â¤¦¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä


Ãø¡áÄÇÍÕ ¤­¤Î¤³¡¢É÷Âô É¹²Ö¡¿¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹1¡Ù