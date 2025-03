【モデルプレス=2025/03/02】2日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)にて、ABEMAで配信中のバラエティ番組「CHANCE & CHANGE(チャンスアンドチェンジ)」によるステージが行われ、姉妹番組「チャンス学校チェンジ科」から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs(チャンスガールズ)」がパフォーマンスを行った。

◆謎の制服美女グループ「CHANCE GALs」とは

◆“チャンスを掴み、人生を変える”「CHANCE & CHANGE」

◆「関コレ」テーマは「さくら」

「CHANCE GALs(チャンスガールズ)」は元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」から誕生したガールズグループ。夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられるという。「関コレ」では、リーダーのRICOをはじめ、MAMI、ICHICA、YUMERO、MIYAに加え、NANANi、ASUKAが新メンバーとして参加し、番組のテーマソング「Go for it!!」をパフォーマンスした。「Go for it!!」を手がけたのはSnow Man「EVOLUTION」、NiziU「JOYFUL」、欅坂46「ガラスを割れ!」など数多くの有名アーティストの作詞・作曲を担当した前迫潤哉氏。大勢で歌って踊れるような振り付けがポイントとなっており、会場が一体となって盛り上がっていた。なお、「Go for it!!」は本日からカラオケでも配信される。「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。目前に迫った大阪・関西万博の開幕に合わせ、世界から見た「日本」の春を代表する「さくら」をキービジュアルに掲げた今回の「関コレ」。柏木由紀、大友花恋らモデル、しなこ、フォーエイト48といったクリエイターが登場するほか、ももいろクローバーZ、=LOVE、超ときめき◆宣伝部(※「◆」は正式には「ハートマーク」)らアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】