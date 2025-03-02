Çò´ÖÈþÎÜ¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/02¡Û¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬2Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 SPRING¡õSUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò´ÖÈþÎÜ¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤

¢¡Çò´ÖÈþÎÜ¡¢Åê¤²¥­¥¹¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ


¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Çò´Ö¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¤²¥­¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¤¿¡£

¢¡¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤é¡×


ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦¤«¤é¸«¤¿¡ÖÆüËÜ¡×¤Î½Õ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤ò¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë·Ç¤²¤¿º£²ó¤Î¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¡£ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤é¥â¥Ç¥ë¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢¡áLOVE¡¢Ä¶¤È¤­¤á¤­¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¡Ö¢¡¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ë¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¡ÚNot Sponsored µ­»ö¡Û