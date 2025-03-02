¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÅì³¤Âç¤¬¿·ÆþÀ¸£´£¸¿Í¤òÈ¯É½¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¤Î¹Ã»Ò±à£¸¶¯º¸ÏÓ¡¢²£ÉÍÈ»¿Í¤Î£±£µ£°¥¥í±¦ÏÓ¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤é°ïºà½¸·ë
¡¡¼óÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¦Åì³¤Âç¤Ï£²Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¿·ÆþÀ¸£´£¸Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç·òÂç¹âºê¤Ë£±¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É£¸¶¯Æþ¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÒÊÛ³Ø±à¤Îº¸ÏÓ¡¦ÅÄ¶áÉö²íÅê¼ê¡¢ºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ò¸Ø¤ë²£ÉÍÈ»¿Í¤Î¾Â°æÎâ²º¡Ê¤ì¤ª¤ó¡ËÅê¼ê¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¦»³¸ýÍ´¼ùÅê¼ê¤é¾ÍèÀË¤«¤Ê°ïºà¤¬Ìç¤òÃ¡¤¯¡£
¡¡¿·ÆþÀ¸¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÅê¼ê¡Û
´ÅÅÄ·½À¡¡¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ
´äËÜÂçÀ¯¡¡ÈÓÆî
ÂçÀî·Å¡¡¾ïÁí³Ø±¡
ÂçÀ¾Ñ£¿´¡¡Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â
¾®ÌîÎ¶Ç·²ð¡¡Åì³¤Âç¿ÛË¬
¼ò°æÂçÃÏ¡¡Ê¡°æ
º´ÌîÂçÏÂ¡¡¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ
¿ù±ºÀ®³¤¡¡ÅìË®
¹â¶¶ÐÒ²í¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ
ÅÄ¶áÉö²í¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à
ÃæËÜÍÛÂç¡¡´ôÉì¾ëËÌ
Ãæ»³±ÑÀ¯¡¡Ìø¥±±º
¾Â°æÎâ²º¡¡²£ÉÍÈ»¿Í¡¡
»³¸ýÍ´¼ù¡¡Âçºå¶Í°þ
»³ËÜÂçÀ¤¡¡Åì³¤Âç±º°Â
Á±Ê¿ÁÔÄ«¡¡Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ
¡ÚÊá¼ê¡Û
°ËÆ£Ë¾¹¬¡¡Åì³¤Âç¿ûÀ¸
ÌÚÂ¼³¤Ã£¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ
ÀÆÆ£²íÄª¡¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ
Ãæ¿¹Úå¡¡ÆØ²ìµ¤Èæ
Èõ¸ýÍ¥»Ö¡¡Ãæ±Û
µÜÃÏ¾Ä¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
ÂçÅçÁ±Ìé¡¡ÅìË®
ËÌ¿¿àèÅÍ¡¡Åì³¤Âç±º°Â
¼ò°æ°½´õ¿Í¡¡¹ÎÍ
º´ºäÍªÅÐ¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à
ÄÔ·ÄÂç¡¡»°½Å³¤À±
¹ËÅç·òÂÀ¡¡ÆüÂç»°Åç
ÅÏ²ÅÉßÆÆ¹°¡¡Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ
ÃæÃ«°ìµ£¡¡Åì³¤Âç±º°Â
ÃæÃ«±©¶ê¡¡À±ÎÇ
ÃæÂ¼¸¦¿´¡¡Ãæ±û³Ø±¡
ÃæÂ¼Í¥¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±
ºåÌîÂó³¤¡¡Åì³¤Âç¿ûÀ¸
Ê¡ÅÄÎ¦¡¡Åì³¤Âç¿ûÀ¸
±×²¬½áÊ¿¡¡Åì³¤Âç¹ÃÉÜ
¾¾±ÊÍµÂÁ¡¡Åì³¤Âç±º°Â
¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡¡Åì³¤Âç»¥ËÚ
µÜËÜ¿¿»ÊÏº¡¡Âçºå¶Í°þ
È¬³ÑÍ¦±©¡¡Çò²ªÂçÂÍø
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
º½»ÒÅÄÍÛ»Î¡¡È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±
¹â¶¶ÎÉÀ¿¡¡ºë¶Ì±É
ÄÔ°°ÍÛ¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³
»³ËÜÍ¥Âç¡¡È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±
ÏÂÅÄÍ¦µ³¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ
¡Ú¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Û
Àî°æ¸ê»Ò¡¡ºî¿·³Ø±¡
¹â¶¶Î°²æ¡¡Åì³¤Âç»¥ËÚ
Ê¡ÅÄÍ¥»í¡¡ºî¿·³Ø±¡