¡Ú¥«¥ó¥³¥ì¡Û¥Ù¥Ã¥¡¼²ÖÌÏÍÍ¤Î¥¥é¥¥é¥É¥ì¥¹»Ñ¡¢Á´¿È¹õ¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤ÈïèÊâ¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÊÑ¿È¤Ë¶½Ê³
¡ã¥«¥ó¥µ¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡2025S¡¿S¡ä¡þ2Æü¡þµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
ABEMA¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖCHANCE¡õCHANGE¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê40¡Ë¤¬2¿Í¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤Î¸å¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼íÌî¤ÏÁ´¿È¹õ¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï²ÖÌÏÍÍ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¥é¥Ã¥¥é¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼íÌî¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Æ¤¿¤é¥×¥í¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡£¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤»¤Ð¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤â¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤ÇÈÖÁÈ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£