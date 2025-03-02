　ブラジルサッカー連盟(CBF)は2月28日、3月の北中米ワールドカップ南米予選に臨むブラジル代表の候補メンバー52人を発表した。

　サントスに復帰したMFネイマールや、中国でのプレーを終えてブラジルに戻ったMFオスカルなどが候補入り。23人が本メンバーに選出され、今月20日にコロンビア代表と、同25日にアルゼンチン代表と対戦する。

　以下、候補メンバー

▽GK

ウェベルトン(パルメイラス)

ベント(アルナスル)

エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)

アリソン・ベッカー(リバプール)

ルーカス・ペリ(リヨン)

ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)

▽DF

アレックス・テレス(ボタフォゴ)

ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)

ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)

ウェズレイ(フラメンゴ)

レオ・オルチス(フラメンゴ)

アレックス・サンドロ(フラメンゴ)

ダニーロ(フラメンゴ)

ドウグラス・サントス(ゼニト)

アレクサンドロ(リール)

アブネル・ビニシウス(リヨン)

バンデルソン(モナコ)

ルーカス・ベラウド(パリSG)

マルキーニョス(パリSG)

ドドー(フィオレンティーナ)

ムリーロ(N・フォレスト)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

▽MF

ネイマール(サントス)

オスカル(サンパウロ)

アリソン(サンパウロ)

ルーカス・モウラ(サンパウロ)

ジェルソン(フラメンゴ)

アンドレイ・サントス(ストラスブール)

エデルソン(アタランタ)

アンドレアス・ペレイラ(フルハム)

アンドレ(ウォルバーハンプトン)

ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)

マテウス・クーニャ(ウォルバーハンプトン)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

ジョエリントン(ニューカッスル)

ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)

▽FW

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)

ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)

エンドリッキ(R・マドリー)

ラフィーニャ(バルセロナ)

アントニー(ベティス)

サムエウ・リーノ(A・マドリー)

サビーニョ(マンチェスター・C)

ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)

ジョアン・ペドロ(ブライトン)

イゴール・パイション(フェイエノールト)

ガレーノ(アルアハリ)

ルイス・エンヒキ(ゼニト)

イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)

エステバン(パルメイラス)

ユーリ・アウベルト(コリンチャンス)

ブルーノ・エンヒキ(フラメンゴ)