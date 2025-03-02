ネイマールやオスカルも!! ブラジル代表候補メンバー52人が発表
ブラジルサッカー連盟(CBF)は2月28日、3月の北中米ワールドカップ南米予選に臨むブラジル代表の候補メンバー52人を発表した。
サントスに復帰したMFネイマールや、中国でのプレーを終えてブラジルに戻ったMFオスカルなどが候補入り。23人が本メンバーに選出され、今月20日にコロンビア代表と、同25日にアルゼンチン代表と対戦する。
以下、候補メンバー
▽GK
ウェベルトン(パルメイラス)
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)
アリソン・ベッカー(リバプール)
ルーカス・ペリ(リヨン)
ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)
▽DF
アレックス・テレス(ボタフォゴ)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)
ウェズレイ(フラメンゴ)
レオ・オルチス(フラメンゴ)
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
ダニーロ(フラメンゴ)
ドウグラス・サントス(ゼニト)
アレクサンドロ(リール)
アブネル・ビニシウス(リヨン)
バンデルソン(モナコ)
ルーカス・ベラウド(パリSG)
マルキーニョス(パリSG)
ドドー(フィオレンティーナ)
ムリーロ(N・フォレスト)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
▽MF
ネイマール(サントス)
オスカル(サンパウロ)
アリソン(サンパウロ)
ルーカス・モウラ(サンパウロ)
ジェルソン(フラメンゴ)
アンドレイ・サントス(ストラスブール)
エデルソン(アタランタ)
アンドレアス・ペレイラ(フルハム)
アンドレ(ウォルバーハンプトン)
ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)
マテウス・クーニャ(ウォルバーハンプトン)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
ジョエリントン(ニューカッスル)
ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)
▽FW
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
エンドリッキ(R・マドリー)
ラフィーニャ(バルセロナ)
アントニー(ベティス)
サムエウ・リーノ(A・マドリー)
サビーニョ(マンチェスター・C)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
ジョアン・ペドロ(ブライトン)
イゴール・パイション(フェイエノールト)
ガレーノ(アルアハリ)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
エステバン(パルメイラス)
ユーリ・アウベルト(コリンチャンス)
ブルーノ・エンヒキ(フラメンゴ)
サントスに復帰したMFネイマールや、中国でのプレーを終えてブラジルに戻ったMFオスカルなどが候補入り。23人が本メンバーに選出され、今月20日にコロンビア代表と、同25日にアルゼンチン代表と対戦する。
以下、候補メンバー
▽GK
ウェベルトン(パルメイラス)
エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)
アリソン・ベッカー(リバプール)
ルーカス・ペリ(リヨン)
ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)
▽DF
アレックス・テレス(ボタフォゴ)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)
ウェズレイ(フラメンゴ)
レオ・オルチス(フラメンゴ)
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
ダニーロ(フラメンゴ)
ドウグラス・サントス(ゼニト)
アレクサンドロ(リール)
アブネル・ビニシウス(リヨン)
バンデルソン(モナコ)
ルーカス・ベラウド(パリSG)
マルキーニョス(パリSG)
ドドー(フィオレンティーナ)
ムリーロ(N・フォレスト)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
▽MF
ネイマール(サントス)
オスカル(サンパウロ)
アリソン(サンパウロ)
ルーカス・モウラ(サンパウロ)
ジェルソン(フラメンゴ)
アンドレイ・サントス(ストラスブール)
エデルソン(アタランタ)
アンドレアス・ペレイラ(フルハム)
アンドレ(ウォルバーハンプトン)
ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)
マテウス・クーニャ(ウォルバーハンプトン)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
ジョエリントン(ニューカッスル)
ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)
▽FW
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
エンドリッキ(R・マドリー)
ラフィーニャ(バルセロナ)
アントニー(ベティス)
サムエウ・リーノ(A・マドリー)
サビーニョ(マンチェスター・C)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
ジョアン・ペドロ(ブライトン)
イゴール・パイション(フェイエノールト)
ガレーノ(アルアハリ)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
エステバン(パルメイラス)
ユーリ・アウベルト(コリンチャンス)
ブルーノ・エンヒキ(フラメンゴ)