²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¼ºÎø¡£¸¶°ø¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿´¤Î¥¯¥»¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â
¼ºÎø¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤½÷À¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë¶¦ÄÌ¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡Ö¿´¤Î¥¯¥»¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤è¤ê¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤
¡ÖÈà¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤ÈËÜ¿´¤äËÜ²»¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¡È¤¤¤¤»Ò¡É¤ò±é¤¸¤¬¤Á¡£
ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤¬¡¢¼¡¤ÎÎø°¦¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Äü¤á¤¬¡¢¼«¸ÊÀ®½¢Í½¸À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Îø¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÎÏ¢ÍíÉÑÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¡Ö¤â¤¦Ë°¤¤é¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤¬ÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤Èº£¤ÎÎø°¦¤ÏÊÌÊª¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬°ã¤¦¤Î¤ËÆ±¤¸»ëÅÀ¤Ç¾õ¶·È½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¤Ï´õË¾¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂ¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼«Ê¬¼«¿È¡É¤À¤«¤é¡£
¤¼¤Ò¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¡Ö¿´¤Î¥¯¥»¡×¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç»ö¡£¥â¥Æ¾å¼ê¤Ê½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ÖÆü¾ï½¬´·¡×