¡ÖThe kiss of death¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö»à¤Î¥­¥¹¡×¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡ª

正解は「災いの元」でした!

「The kiss of death」とは、一見いいことのように見えたとしても厄介だったり、命どりだったりするもののことを表します。

なにかを注意するときにこれを言えたらかっこいい!

A:「He often has been causing problems.」

(彼は最近よく問題を起こしている)

B:「Being with him is the kiss of death.」

(彼といるのは災いの元だよ)