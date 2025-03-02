¿ôÇ¯Á°¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ëº£¤ä¿©Âî¤ÎÄêÈÖ¤Ë!?¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥é¥àÆù¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¸½ÃÏ¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥È
¡Ú¥ï¥Ã¥¡¼¥¦¥Ã¥¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥È¥ì¥ó¥É¥ì¥Ý¡Û¥¢¥á¥ê¥«ºß½»Îò24Ç¯¤Î¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥ï¥Ã¥¡¼¥¦¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤¬¥·¥«¥´¤è¤êºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥Î¾¦ÉÊ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÄêÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥àÆù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥«¥´¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆù¤È¤¤¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯µí¡¢ÆÚ¡¢·Ü¤Ê¤É¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÍÓ¤ÎÆù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥àÆù¡×¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¥é¥àÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÌ±¤¬Â¿¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥é¥àÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¸½ºß¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤âÆü¾ïÅª¤Ë¥é¥àÆù¤ò¤¿¤Ù¤ë»ö¤¬Áý¤¨¡¢¥é¥àÆù¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤äÊ¸²½·÷¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¥é¥àÆù¤Î¾ÃÈñ¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¤È¸Æ¤Ù¤ë¤ªÆù¤Ï1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ÒÍÓ¤ÎÆù¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ¯Îð¤ÎÍÓÆù¤ò¥Þ¥È¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÓ¤ÏºÇ¤â¸Å¤¯¤«¤é²ÈÃÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆùÍÑÆ°Êª¤Ç¡¢ÃæÅì¤Ç¤Ï9,000Ç¯Á°¤Ë¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ô°é¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥à¤Ïº£¤Û¤É°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÆ÷¤¤¤äÌ£¡¢¹Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤ªÆù¤è¤êÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ÒÍÓ¤ò½èÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÎÑÍýÅª¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ä´Íý¤Î»ÅÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏµíÆùÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢¥é¥àÆù¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Ç¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î½À¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤¤¥é¥àÆù¤¬ÉáµÚ¤·¡¢Áú¹ß¤ê¤Î¿©´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¯½¤ß¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¿Íµ¤¤¬¸þ¾å(¢¨2)¡£º£¤Ç¤Ï¥·¥«¥´¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¥é¥àÆù¤ò¸«¤Ä¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¡ª¥·¥«¥´¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥é¥àÆù¤¤¤í¤¤¤í
¼ÂºÝ¤Ë¥·¥«¥´¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬Ìä¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥àÆù¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¼ïÎà¤Î¥é¥àÆù¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢¤ªÆù¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ªÆù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Û¤«¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Äø¤Î¤ªÆù¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¤Î°ì¸À¡£
ÁáÂ®¥é¥àÆù¤òÈ¯¸«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¹üÉÕ¤¤ÎÂç¤¤Ê¥é¥à¥Á¥ç¥Ã¥×¡£2Ëç¥»¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤µ¤ÇÀÖ¿È¤¬åºÎï¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÇØÃæ¤Î¹ü¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥à¡£8ËÜÄø¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¦»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¸Ä¡¹¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¹ØÆþ¤¹¤ë¹üÉÕ¤¥¿¥¤¥×¤Ï±Ç¤¨¤ë¸«±É¤¨¤Ç¤¹
¥·¥Á¥å¡¼ÍÑ¤Ê¤É¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤²ô¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¢¤ë¹üÉÕ¤¤Î¥é¥àÆù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹üÉÕ¤¥«¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¥·¥Á¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¥Û¥í¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×
¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥·¥«¥´¥¨¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¥é¥àÆù¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥àÆù¤Î¥í¥¤¥ó¥Á¥ç¥Ã¥×¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤Ç¡¢±Â¤ÏÁð¤òÍ¿¤¨¡¢¹³À¸Êª¼Á¤äÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑÌµ¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë100%¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¶¯¤¯¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¤¹¡£
Ê¬¸ü¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¹ë²÷¤Ê¥í¥¤¥ó¥Á¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼
¼¡¤Î¥é¥àÆù¤Ï¡¢¸ª¤ÎÉôÊ¬¤Ç¹üÉÕ¤¤ÎÂç¤¤Ê°ìËç¥¿¥¤¥×¤Ç»é¤È¤µ¤·¡ÊÁú¹ß¤ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¡£
°ìËç¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬Çö¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥é¥à¤Î¸ªÆù¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
Â¾¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤Çö¤¤¥«¥ÄÍÑ¤Î¥é¥àÆù¤ä¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥±¥Ð¥Ö¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¥é¥à¤Ò¤Æù¤âÈ¯¸«¡£
¸«¤¿ÌÜ¡¢·Ü¡¢ÆÚ¤Î¤Ò¤Æù¤È¶èÊÌ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤åºÎï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò¤·¤¿½À¤é¤«¤½¤¦¤Ê¸«±É¤¨¤Ç¤¹
ºÇ¸å¡¢3·ïÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢°ìÌÜ¤Ç¥é¥àÆù¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦ÍÓ¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÎÐ¿§¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬3¼ïÎà¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÊý¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëHALAL¡Ê¥Ï¥é¥ë¡Ë½èÍý¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿¥é¥àÆù¤â¡£
¥é¥àÆù¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤·¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¥é¥àÆù¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«Âð¤Ç¿§¡¹¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆé¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥¹¡¼¥×¡£¥Ó¡¼¥Ä¤Î´Å¤µ¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬¥é¥à¤Ò¤Æù¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Åß¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡¢¥é¥àÆù¤Î¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¥é¥àÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥³¥¯¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Æù½Á¤ò¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Á¡¼¥º¤È¥ß¥ë¥¯¤ÇÍí¤á¤¿¡¢¥Ñ¥¹¥¿¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£¥é¥àÆù¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÁêÀ¤¬ºÇ¹â¡ª¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥àÆù¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤ò±ö¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤ß¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¥óÊ´¤Ë»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¥é¥àÆù¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¼«Á³¤ÊÌ£¤òÁÇËÑ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥é¥àÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤ë¤«¤â!?¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ïºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú»²¹Í¡Û ¢¨³¤³°¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
What¡Çs America¡Çs deal with lamb?