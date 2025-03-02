¡Ö32¤Î1¿Í¶è¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤ë¤«¤¬»²±¡Áª¤Îµ¢¿ö¤ò·è¤á¤ë¡×¡¡Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¸©Ï¢¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡¡ÂçÊ¬
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬£²ÆüÍè¸©¤·¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©Ï¢¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡Ö32¤Î1¿Í¶è¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤ë¤«¤¬¼¡¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Îµ¢¿ö¤ò·è¤á¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÌîÅÞ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÌîÅÞ¸õÊä¤ò1ËÜ¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¹Ê¤Ã¤¿¾å¤ÇÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ·è¤¹¤ë¹½¿Þ¤òÁ´¹ñ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï£²Æü¡¢¸©Ï¢¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢²Æ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÂçÊ¬Áªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Ï¢¤ÎµÈÅÄÃéÃÒ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»Ù±ç¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²±¡Áª¤ÎÂçÊ¬Áªµó¶è¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦¸½¿¦¤ÎÇòºä°¡µª»á¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¢ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤âÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£