10Ç¯¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬120kg¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ÆµÑ¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡Ö¤â¤¦¥à¥ÀÇã¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ
¡Ö¤â¤Î¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤±¤É¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿»È¤¦¤«¤â¡©¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡×ÊÒÉÕ¤±¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÇÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ï¥®¥ä¥Þ¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¼êÊü¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤ò120Ô¤â¼êÊü¤·¤¿¤½¤¦¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼êÊü¤»¤¿ÍýÍ³¡¢¼êÊü¤·Êý¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤â»ä¤â¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤Â²¡×¡ª¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÎÌ¤Ë¡Ä
ÆÈ¿È¤Îº¢¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½ÐÈ¢¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤äÎ¹¹ÔÀè¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¡¢¼ñÌ£¤Ç½¸¤á¤¿±Ç²è¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£·ëº§¼°¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¢¤Ë¤Ï¡¢¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤äµÇ°¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡¢Äº¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤½¤·¤ÆÌ¼¤ÎºîÉÊ¤ä¾®¤µ¤¤º¢¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤¿³¨ËÜ¤ä¥ª¥â¥Á¥ã¡¢¿Í¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥²¡¼¥àµ¡¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÄº¤¤¤¿¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¡Ä¡£
»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤½ÐÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£
º£¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿10¿ôÇ¯Á°¤ÏÂçÀÚ¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤¿¤Á¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÉô²°¤ÏÍ¸ú³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊªÃÖ¤Éô²°¤ò»ä¤Î¿²¼¼¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢µÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¿§¤¢¤»¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢45ºÐ¤ò²á¤®¡Ö¤â¤·»ä¤¬º£»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é²ÈÂ²¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ°Íý¤¹¤ë»ä¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÉáÃÊ¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Æ¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¿»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤È±¦¤«¤éº¸¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÉ×¤¬¡¢»×¤¤½ÐÈ¢¤Î¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Öµ¤¤¬¤¹¤à¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤Î¤â¼ê
ÊÒÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¼êÊü¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¼êÊü¤¹¤Î¤Ë10¿ôÇ¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤¤¬¤¹¤à¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¼êÊü¤¹¤È¤¤â¥é¥¯¤Ë¼êÊü¤»¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¤Ë¡¢Ì¼¤¬ÊÝ°é±à¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿Î©ÂÎºîÉÊ¤Ï¼êÊü¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ïº£²ó¤â¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£³¨¤Ê¤é¾ì½ê¤â¼è¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÆµÑ¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤â¤¦¥à¥ÀÇã¤¤¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿
»ä¤Î½»¤à¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¾ÆµÑ¾ì¤Ë¥´¥ß¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß¤òÃù¤á¤ë¥Ô¥Ã¥È¤Ë¼«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥´¥ß¤ò¼«Ê¬¤ÇÊü¤ê¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¿É¤¤¡£Êü¤ê¹þ¤à¤¿¤Ó¤Ë¥¬¥·¥ã¥ó¡ª¡¡¤ÈÂç¤¤Ê²»¤ò¾å¤²¤Æ¥Ô¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¦¤È¤¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤â¤¦¥à¥ÀÇã¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ï¶¹¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬´Ý¤´¤È¶õ¤Ã¤Ý¤Ë
º£²ó¼êÊü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦º£¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ê²õ¤ì¤¿¸¤¤Î¥±¡¼¥¸¡¢²õ¤ì¤¿²ÈÅÅ¡¢Ì¼¤Î¤Þ¤Þ¤´¤È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢±ø¤ì¤¿ÌÓÉÛ¤ä¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°Îà¡¢¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤ä¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÎÉþ¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥½¥Õ¥È¡Ë
¡¦»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¡ÊÌ¼¤ÎÎ©ÂÎºîÉÊ¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢20Âå¤Îº¢¤Î¥Î¡¼¥È¤ä¼ê»æ¡Ë
¡¦¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ê¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¡Ë
¤³¤ì¤é¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬´Ý¤´¤È¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡¢Æü¡¹¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¤ë¿Í¤È¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊÒÉÕ¤±º×¤ê¡×¤ò¿ôÇ¯¤ª¤¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¿Í2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼êÊü¤¹¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ÈÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ì¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤»þµ¨¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©