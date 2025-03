サンライズ(バンダイナムコフィルムワークス)制作による『マクロス』シリーズ最新作の歌姫役を募集するオーディション『マクロス×サンライズ 「新マクロス」 超時空歌姫オーディション2025』が開催される。

本情報は、本日3月2日に『ABEMA』にて生放送された『マクロス×サンライズ 新作大発表スペシャル』内で公開されたもの。あわせて、音楽制作をこれまでの『マクロス』シリーズの音楽制作を担当してきたFlyingDogと、『ラブライブ!』シリーズなどを手掛けてきたLantis(バンダイナムコミュージックライブ)の2レーベルがタッグを組み担当することが発表された。

FlyingDogとLantisにより制作された本オーディションの課題曲は、『マクロス』シリーズの歌姫オーディションでは初の新曲に。新曲兼課題曲の「アイ to アイ」は、疾走感と熱量が共存した楽曲に仕上がっており、「渾身の歌を聴け!」というフレーズが耳に残る、これから始動する新シリーズへの期待を膨らませる1曲となっている。

本オーディションの受付期間は4月30日23時59分まで。エントリー方法もシリーズ初の試みとして、課題曲の歌唱動画をYouTubeにアップロードするというエントリー方式となっている。また、課題曲は楽曲データを誰でもダウンロードすることができ、『歌ってみた』『踊ってみた』『弾いてみた』などの二次創作も可能となっており、オーディションにエントリーしなくても参加できる。

また、『オーディション特別企画「アイ to アイ」歌ってみた』と称して、課題曲を過去の『マクロス』シリーズの歌姫や特別ゲストが歌った動画を毎週アップしていく企画も。第1弾として、『マクロスΔ』の歌姫オーディションで合格しヒロイン フレイア・ヴィオンを演じた鈴木みのりによる『「アイ to アイ」 Song by 鈴木みのり』が公開された。今後もオーディション公式YouTubeチャンネルにて、毎週特別ゲストによる『歌ってみた』動画が公開される。

さらに、オーディション公式サイトや各種SNSアカウントも開設。今後のオーディション情報や『オーディション特別企画「アイ to アイ」歌ってみた』の続報などが随時発信される。

