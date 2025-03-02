°ÛÆ°Á°¤ÎÂç»Å»ö¡£Ç°Æþ¤ê¤Ë½àÈ÷¤·¤¿»î°û²ñÅöÆü¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÀèÇÚ¤¬Íè¤Ê¤¤!?¡¿Îø¤è¤ê»Å»ö¤È·è¤á¤¿¤±¤É©
¡ØÎø¤è¤ê»Å»ö¤È·è¤á¤¿¤±¤É¡Ù¡ÊÊõ·î¤Ê¤´¤ß¡§Ãø¡¢Âç¶¶¥¥Ã¥«¡§¥¤¥é¥¹¥È/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ØÎø¤è¤ê»Å»ö¤È·è¤á¤¿¤±¤É¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡Ö²Ä°¦¤²¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥é¤ìÂ³¤±¤¿¿Àºê»ÖÅÔ¡Ê¤«¤ó¤¶¤¤·¤Å¡Ë¤Ï¡¢Îø¤ÏÄü¤á¤ÆÆÈ¿Èëð²Î¤Î¤¿¤á»Å»ö¤Ëî²¿ÊÃæ¡£¤·¤«¤·»ÖÅÔ¤¬ºÇ¤â¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¿¤é¤·¤ÎÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¡¦¿¿¾ëÚåÌð¡Ê¤Þ¤·¤í¤³¤¦¤ä¡Ë¤È¤´¶á½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¾å¡¢»Å»ö¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Å¤ä¤«¤·¾å¼ê¤ÊÚåÌð¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡£¤³¤ì¤ÏÎø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ!? Îø°¦¾®Àâ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥ºÊ¸¸Ëwith¡×¤«¤é´©¹Ô¤Î¾Ç¤ì¥¥å¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØÎø¤è¤ê»Å»ö¤È·è¤á¤¿¤±¤É¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌóÆó½µ´Ö¸å¡¢»°·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Àµ¼°¤Ë¼Îá¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡»Í·î°ìÆüÉÕ¤Ç¤Î°ÛÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»Å»ö¤Î°ú·Ñ¤®¤ä¼è°úÀè¤Ø¤Î°§»¢¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î»î°û²ñ¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÄ«Áá¤¯¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Á°¤â¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò½½ÆóËÜ¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢½ñÌÌ¤Î»ñÎÁ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î±¿ÈÂ¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëºî¶È¤ÎÊä½õ¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤À¤Ã¤Æ»ä¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¤±Ä¶È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËµÒÁ°¤Ç²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤¤ë¤«¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³¸¤ò³«¤±¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿çí¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢»ä°Ê³°Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÃ¯¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ²»¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¿¶¤ê¸þ¤¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¿Àºê¤µ¤ó¡¢Áá¤¤¤Í¡×
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¾ë¤µ¤ó¤³¤½¡×
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºòÆü»Ä¤·¤¿»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Íè·î¤«¤é¤¤ß¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡£²þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¡×
¡Ö¤¤¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¤´°§»¢¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤íË»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤È¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¸å¤Ï¿¿¾ë¤µ¤ó¤Èº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶á¤·¤¤Æ±Î½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤â¿ï»þ¼õÉÕÃæ¡×
¡¡»ä¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤¨¤Æ·Ú¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤¦Èà¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¸¯¤¤¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤À¡£¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â·Ù²ü¿´¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Î¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¼«Á³¤ËÆâÂ¦¤«¤éÞú¤ß½Ð¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¾ë¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¡©¡×
¡¡¤½¤Ð¤Þ¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇÁ¤¯¡£
¡Öº£Æü¡¢±Ä¶ÈÀè¤Ç»î°û¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À»ñÎÁ¼¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤«¡£¤³¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç±¿¤Ö¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤¤¨¡£¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥Ä¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤ÎÌ¾¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢¿¿¾ë¤µ¤ó¤ÎÈý¤¬¥Ô¥¯¥ê¤È¿Ì¤¨¤¿¡£°ìÅÙ»ä¤¿¤Á¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ê¤Ë¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç°ÛÆ°¤Ç¤¹¤«¤é·Ú¤¯Î®¤»¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¿Àºê¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ËÁïÌÀ¤Ç¿´º¬¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¡£³¤³°±Ä¶ÈÉô¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀõ°æÉôÄ¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¿¿¾ë¤µ¤ó¤Ï°ìÅÙ¤â»ä¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÉÕ¤±Â¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢¿´¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤»¤ªÀ¤¼¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤ê¹ç¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¸¤ã¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¿¿¾ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥½¨¤ÊÊý¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤ß¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿Ê¤¹¤ë¤è¡£¤½¤ì¤¸¤ã¡¢»î°û²ñ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Ç¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ý¥ó¤È·Ú¤¯Ã¡¤¡¢¿¿¾ë¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÀÊ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¤ª¤´¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¡£Èà¤¬»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢µ¢¹ñ½éÆü¤Ë±Ä¶ÈÉô¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤Ð¸ò¤ï¤¹¤Û¤É¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸÷±É¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤ã¡£
¡¡¿¿¾ë¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢»î°û²ñ¤Î»ý¤ÁÊª¤ä¼ê½ç¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ë¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡Ö¡Ä¡ÄÍè¤Ê¤¤¡×
¡¡»Ï¶È¸ÞÊ¬Á°¤ÎÈ¬»þ¸Þ½½¸ÞÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÓ»þ·×¤ÈÆþ¤ê¸ý¤ÎÊý¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¸«Èæ¤Ù¤ë¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÄ«Îé¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉôÄ¹¤«¤éÏ¢Íí»ö¹à¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÀè¤Û¤ÉÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ë¥öÃ«¤¯¤ó¤Ïº£Æü¡¢È¯Ç®¤Ç¤ªµÙ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÍ½Äê¤Ï¿Àºê¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ½ê¤Ø¤ÎÏ¢Íí¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡¡½¡½¡×
¡¡¡Ä¡Ä¤¨¤Ã¡£µÙ¤ß¡©
¡¡¤Þ¤ÀÄ«Îé¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤ÆÉôÄ¹¤ÎÀ¼¤¬±ó¤¶¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯Ç®¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¤Æ¤Ä¤±¤Ç²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡© ¤¤¤ä¡¢¤¤¤¯¤éÈà¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤ä±Ä¶ÈÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼è°úÀè¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¡¡µÞÉÂ¤ÏÃ¯¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤Èà¤Î»×ÏÇ¤ò¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æµ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤â°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Æü¤ÏÈà¤ò·ç¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Ä«Îé¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÂ¾¤Ë»Í¿Í¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ë¡£
¡¡¤ß¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸áÁ°Ãæ¤¬´Ý¡¹ÄÙ¤ì¤ë»î°û²ñ¤ò¼êÅÁ¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤¬»ä¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é»ä¤È¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¤»¤¤¤À¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ÈÌµÍý¤ËÍê¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¡£¸Þ¡»¡»¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬½½ÆóËÜ¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ»¥¥í°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î½Å¤µ¤¬°ìµ¤¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢»×¤ï¤º¤è¤í¤á¤¯¡£
¡¡±Ø¤«¤é¶á¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤¿¤á°ÜÆ°¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¼ÒÍÑ¼Ö¤Î»ÈÍÑÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢±¿Å¾¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤à¤·¤í´í¸±¤«¡£
¡¡½Å¤¤Â¼è¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¤½¤·¤Æ²¼¹Ô¤¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤ò¿¤Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¸ª¤¬ÆÍÁ³¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÎø¤è¤ê»Å»ö¤È·è¤á¤¿¤±¤É¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡Ö²Ä°¦¤²¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥é¤ìÂ³¤±¤¿¿Àºê»ÖÅÔ¡Ê¤«¤ó¤¶¤¤·¤Å¡Ë¤Ï¡¢Îø¤ÏÄü¤á¤ÆÆÈ¿Èëð²Î¤Î¤¿¤á»Å»ö¤Ëî²¿ÊÃæ¡£¤·¤«¤·»ÖÅÔ¤¬ºÇ¤â¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¿¤é¤·¤ÎÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¡¦¿¿¾ëÚåÌð¡Ê¤Þ¤·¤í¤³¤¦¤ä¡Ë¤È¤´¶á½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¾å¡¢»Å»ö¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Å¤ä¤«¤·¾å¼ê¤ÊÚåÌð¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡£¤³¤ì¤ÏÎø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ!? Îø°¦¾®Àâ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥ºÊ¸¸Ëwith¡×¤«¤é´©¹Ô¤Î¾Ç¤ì¥¥å¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØÎø¤è¤ê»Å»ö¤È·è¤á¤¿¤±¤É¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌóÆó½µ´Ö¸å¡¢»°·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Àµ¼°¤Ë¼Îá¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡»Í·î°ìÆüÉÕ¤Ç¤Î°ÛÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»Å»ö¤Î°ú·Ñ¤®¤ä¼è°úÀè¤Ø¤Î°§»¢¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î»î°û²ñ¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÄ«Áá¤¯¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Á°¤â¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò½½ÆóËÜ¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢½ñÌÌ¤Î»ñÎÁ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î±¿ÈÂ¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëºî¶È¤ÎÊä½õ¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤À¤Ã¤Æ»ä¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¤±Ä¶È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËµÒÁ°¤Ç²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤¤ë¤«¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³¸¤ò³«¤±¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿çí¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢»ä°Ê³°Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÃ¯¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ²»¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¿¶¤ê¸þ¤¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¿Àºê¤µ¤ó¡¢Áá¤¤¤Í¡×
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¾ë¤µ¤ó¤³¤½¡×
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºòÆü»Ä¤·¤¿»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Íè·î¤«¤é¤¤ß¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡£²þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¡×
¡Ö¤¤¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¤´°§»¢¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤íË»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤È¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¸å¤Ï¿¿¾ë¤µ¤ó¤Èº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶á¤·¤¤Æ±Î½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤â¿ï»þ¼õÉÕÃæ¡×
¡¡»ä¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤¨¤Æ·Ú¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤¦Èà¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¸¯¤¤¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤À¡£¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â·Ù²ü¿´¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Î¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¼«Á³¤ËÆâÂ¦¤«¤éÞú¤ß½Ð¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¾ë¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¡©¡×
¡¡¤½¤Ð¤Þ¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇÁ¤¯¡£
¡Öº£Æü¡¢±Ä¶ÈÀè¤Ç»î°û¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À»ñÎÁ¼¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤«¡£¤³¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç±¿¤Ö¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤¤¨¡£¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥Ä¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤ÎÌ¾¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢¿¿¾ë¤µ¤ó¤ÎÈý¤¬¥Ô¥¯¥ê¤È¿Ì¤¨¤¿¡£°ìÅÙ»ä¤¿¤Á¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ê¤Ë¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç°ÛÆ°¤Ç¤¹¤«¤é·Ú¤¯Î®¤»¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¿Àºê¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ËÁïÌÀ¤Ç¿´º¬¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¡£³¤³°±Ä¶ÈÉô¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀõ°æÉôÄ¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¿¿¾ë¤µ¤ó¤Ï°ìÅÙ¤â»ä¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÉÕ¤±Â¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢¿´¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤»¤ªÀ¤¼¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤ê¹ç¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¸¤ã¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¿¿¾ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥½¨¤ÊÊý¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤ß¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿Ê¤¹¤ë¤è¡£¤½¤ì¤¸¤ã¡¢»î°û²ñ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Ç¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ý¥ó¤È·Ú¤¯Ã¡¤¡¢¿¿¾ë¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÀÊ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¤ª¤´¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¡£Èà¤¬»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢µ¢¹ñ½éÆü¤Ë±Ä¶ÈÉô¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤Ð¸ò¤ï¤¹¤Û¤É¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸÷±É¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤ã¡£
¡¡¿¿¾ë¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢»î°û²ñ¤Î»ý¤ÁÊª¤ä¼ê½ç¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ë¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡Ö¡Ä¡ÄÍè¤Ê¤¤¡×
¡¡»Ï¶È¸ÞÊ¬Á°¤ÎÈ¬»þ¸Þ½½¸ÞÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÓ»þ·×¤ÈÆþ¤ê¸ý¤ÎÊý¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¸«Èæ¤Ù¤ë¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÄ«Îé¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉôÄ¹¤«¤éÏ¢Íí»ö¹à¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÀè¤Û¤ÉÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ë¥öÃ«¤¯¤ó¤Ïº£Æü¡¢È¯Ç®¤Ç¤ªµÙ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÍ½Äê¤Ï¿Àºê¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ½ê¤Ø¤ÎÏ¢Íí¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡¡½¡½¡×
¡¡¡Ä¡Ä¤¨¤Ã¡£µÙ¤ß¡©
¡¡¤Þ¤ÀÄ«Îé¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤ÆÉôÄ¹¤ÎÀ¼¤¬±ó¤¶¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯Ç®¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¤Æ¤Ä¤±¤Ç²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡© ¤¤¤ä¡¢¤¤¤¯¤éÈà¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤ä±Ä¶ÈÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼è°úÀè¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¡¡µÞÉÂ¤ÏÃ¯¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤Èà¤Î»×ÏÇ¤ò¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æµ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤â°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Æü¤ÏÈà¤ò·ç¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Ä«Îé¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÂ¾¤Ë»Í¿Í¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ë¡£
¡¡¤ß¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸áÁ°Ãæ¤¬´Ý¡¹ÄÙ¤ì¤ë»î°û²ñ¤ò¼êÅÁ¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Ë¥öÃ«¤µ¤ó¤¬»ä¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é»ä¤È¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¤»¤¤¤À¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ÈÌµÍý¤ËÍê¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¡£¸Þ¡»¡»¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬½½ÆóËÜ¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ»¥¥í°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î½Å¤µ¤¬°ìµ¤¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢»×¤ï¤º¤è¤í¤á¤¯¡£
¡¡±Ø¤«¤é¶á¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤¿¤á°ÜÆ°¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¼ÒÍÑ¼Ö¤Î»ÈÍÑÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢±¿Å¾¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤à¤·¤í´í¸±¤«¡£
¡¡½Å¤¤Â¼è¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¤½¤·¤Æ²¼¹Ô¤¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤ò¿¤Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¸ª¤¬ÆÍÁ³¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£