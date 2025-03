アーセナルは今夏中盤の強化を目指すようだ。



『TBR Football』によると、アーセナルは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードに所属する21歳のスペイン代表MFパブロ・バリオスの獲得を検討しているという。



バリオスはアトレティコ・マドリードの下部組織出身の選手。2023年1月にトップチームに昇格した同選手は公式戦はこれまで88試合に出場。今季もここまでラ・リーガでは19試合に先発出場し、2アシストを記録しており、UEFAチャンピオンズリーグでは4試合に先発出場するなど21歳ながらクラブの生え抜き出身選手として主力を担う活躍を見せている。





