Ãó¼Ö¾ì¤Ç80Âå½÷À¤¬¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·°ì»þ¡¢¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¡Ä¡¡±¦Â¹üÀÞ¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¡¡ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô
2025Ç¯3·î2Æü¸á¸å5»þÈ¾¤¹¤®¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç80Âå¤Î½÷À¤¬¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï±¦Â¤ò¹üÀÞ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀéºÐ»Ô¿·ÉÙÄ®3ÃúÌÜ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¹¡£
2Æü¸á¸å5»þÈ¾¤¹¤®¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢°ì»þ¡¢¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ïµß½õ¤µ¤ì¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±¦Â¤ò¹üÀÞ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£