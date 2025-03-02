¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¡¡¤ï¤º¤«£³µå¤Ç£±¼ºÅÀ¡Ö¥¬¥Á¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£²Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±£°µå¤òÅê¤²£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£´¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÀª¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦´Ý»³ÏÂ¤ËÃæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÀÖ±©¤Ë¤â±¦Á°Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤ï¤º¤«£³µå¤Ç£±¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌ£Êý¤Î¹¥¼é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤¬¤ë»þ¤Ë¤¹¤´¤¤À¼±ç¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·ë²Ì¤À¤±¤òµá¤á¤º¤Ë¹âË¾¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤³¤½ÎäÀÅ¤Ë¡£¤â¤¦¡Ê¥×¥í¡Ë£´Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå½Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±¦ÏÓ¤Ï¡ÖßõÎõ¤Ê¥ê¥ê¡¼¥ÕÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Á¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤ë¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¥ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Á¤òµá¤á¤Æ¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¸µµ¤¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡×¤ÈÂçÀª¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ£±£µ¤Ï¡¢¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£