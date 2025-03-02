¡ÚMrs. GREEN APPLE¡Û¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡×¡¡¡È1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÉÅÐÃÅ
2Æü¡¢Mrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡¦¼ã°æÞæÅÍ¤µ¤ó¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMrs. GREEN APPLE ¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à¡ÁÌÃÌÃÊÔ¡Á¡×SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚMrs. GREEN APPLE¡Û¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡×¡¡¡È1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÉÅÐÃÅ
µîÇ¯7·î¤Ë¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à¡ÁÌÃÌÃÊÔ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡£¤½¤ÎBlu-ray¡¿DVD¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Èº£²óÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡É¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤«¤é¡È¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÆ£ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈËº¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¤¢¡Á...¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö²Æ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿JAM'S¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤â¡¢¤¹¤´¤¤¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡É¤È¡¢´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê½éÆü¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤½éÆü¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡É¤È²ó¸Ü¡£
Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡ÈÆ±¤¸Æü¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±¤¸¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡É¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÉñÂæ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬40ÅÙ¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ªÉ÷Ï¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤è¤êÁ°¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹µ¬ÌÏ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡È¹â¹»À¸¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¼«¼ç´ë²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÕ¤±¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡×¡£¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤«¤é¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æüº¢¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¤Æ¡¢ËèÆüËèÆü²á¤´¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡£´èÄ¥¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ì¤Î¤ß¡£¤½¤³¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¸å,
¾²ÃÈË¼,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢