¡Ú´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Û20ºÐ¤òÊó¹ð¡¡¡Ö½é¤ª¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥Ñ¤È¡ª¡×¡¡Éã¡¦ÃÓÅÄ57CRAZY¤µ¤óÎÞ
1Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÎÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Û20ºÐ¤òÊó¹ð¡¡¡Ö½é¤ª¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥Ñ¤È¡ª¡×¡¡Éã¡¦ÃÓÅÄ57CRAZY¤µ¤óÎÞ
´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Éã¡¦ÃÓÅÄ57CRAZY¤µ¤ó¤ÈÌ¼¡¦ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Î¿Æ»Ò¤«¤é¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£
¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢Ìµ»ö¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤ª¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥Ñ¤È¡ªµã¤¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤àÍÍ»Ò¤äÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦Éã¡¦ÃÓÅÄ57CRAZY¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ñ¶È¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Éã¡¦ÃÓÅÄ57CRAZY¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤20Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª³Ú¤·¤à¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û