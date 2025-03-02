ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¡Ö¶Ê¿å¤Î±ã¡×Ê¿°Â»þÂå¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¤òºÆ¸½
Ê¿°Â»þÂå¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¶Ê¿å¤Î±ã¡×¤¬¡¢2ÆüÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶Ê¿å¤Î±ã¡×¤Ï¡¢¾åÎ®¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÇÕ¤¬¼«Ê¬¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤Þ¤Ç¤ËÏÂ²Î¤ò±Ó¤à¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Îµ®Â²¤ÎÍ·¤Ó¤Ç¤¹¡£
ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¤Ï¡¢»í²Î¤ÎÌ¾¼ê¤À¤Ã¤¿¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¤ò¤·¤Î¤ó¤Ç¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü¤Ï¡¢½½ÆóÃ±¤Ê¤ÉÊ¿°ÂÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À12¿Í¤¬¶Æâ¤Î¾®Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËºÂ¤ê¡¢Ã»ºý¤ËÏÂ²Î¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¶õÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤«¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1500¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¤ß¤ä¤Ó¤Ê»þÂå³¨´¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£