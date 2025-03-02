¥¢¥¦¥§ー¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¡¥êー¥°ÀïºÆ³«¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤ò2-1¤ÇÇòÀ±¡Ô¿·³ã¡Õ
½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¢SOMPO WE¥êー¥°¤ÏÌó3¤«·î¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥êー¥°Àï¤¬ºÆ³«¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç5°Ì¤Î¿·³ã¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç7°Ì¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þー¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ー¥ÑーÊ¿ÈøÁª¼ê¤Î¥´ー¥ë¥¥Ã¥¯¤ò½¦¤ï¤ì¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎÌð·ÁÁª¼ê¤¬¥í¥ó¥°¥·¥åー¥È¡ª
ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¿·³ã¤Ï¸åÈ¾10Ê¬¡¢ÀîÀ¡Áª¼ê¤¬¸å¤í¤Ë½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾åÈøÌîÊÕÁª¼ê¡ª
2023Ç¯6·î10Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾åÈøÌîÊÕÁª¼ê¤Î¥´ー¥ë¡ª
¡ÈÀîÀ¡¡¦¾åÈøÌîÊÕ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥³¥ó¥Ó¡É¤Ç¿·³ã¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ1ÂÐ1¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£
¿·³ã¤Ï¿·ËÙÁª¼ê¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤ä¤Ï¤êÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î²¼µÈÁª¼ê¡ª
¿·³ã¤¬2ÂÐ1¤ÈµÕÅ¾¤·»î¹ç½ªÎ»¡ª
½ªÎ»´ÖºÝ¤Î·àÅª¥´ー¥ë¤Ç¥¢¥¦¥§ー¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï9Æü¤Ë¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤ÇINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
Ë¡Í×,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¿À»ö,
Ï·¸å,
Åìµþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
½»Âð,
Áòµ·