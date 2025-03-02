6¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²ÌÜ»Ø¤··ëÂ«¤ò¡¡½ÕÆ®¾¡ÍøÌÜ»Ø¤·¤ÆÏ¢¹ç»³·Á¤¬Áí·èµ¯½¸²ñ
¸©ÆâºÇÂç¤ÎÏ«Æ¯ÃÄÂÎÏ¢¹ç»³·Á¤Ï¡¢½Õµ¨À¸³èÆ®Áè¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½ÕÆ®¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Áí·èµ¯½¸²ñ¤ò»³·Á»Ô¤Ç³«¤¡¢6¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±·ëÂ«¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½ÕÆ®¤Ï´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¿·Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ï¸©Æâ¤ª¤è¤½250¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÏ¢¹ç»³·Á¤ÎÁí·èµ¯½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡ªÄÂ¾å¤²¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¹¡£Ï¢¹çËÜÉô¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î»²²Ã¤Ç¡¢³èÆ°¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹çËÜÉô¡¦Ë§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¡ÖÊª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÄÂ¾å¤²¼«¤é¤ÎÏ«Æ¯¤Î²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÄÂ¾å¤²¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬2025½Õµ¨À¸³èÆ®Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¡×
½¸²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»³·Á»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡ÖÅ¬Àµ¤Ê²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¡×¡¢¡ÖÄÂ¶â³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Èµ¤Àª¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£