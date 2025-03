史上最大級のファッションフェスタ『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER(以下:マイナビ TGC 2025 S/S)』が2025年3月1日(土)に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、春にデビューを控える7人組ガールズグループのHANAが登場した。

「ここから私たちHANAが、世界中に咲きます」

イントロが流れる中、「ハーナ!」というナレーションがあり、「ここからは私たちの出番です」という挨拶と共に7人がステージへ。1曲目は「Drop」。アグレッシブなダンス、上を指差すインパクトのあるポーズなどで、早くもファンの心をわしづかみ。

MCでは、さっきまでのクールな雰囲気とは一転し、「どうですか?私たちの『Drop』」「客席に私たちの名前が見えたり…?ありがとう、みんな!」と笑顔になって、観客に投げかけるメンバーたち。「私たちはHANAというグループです。ご挨拶させていただきます。よろしくお願いします!」と挨拶しながら、「楽しかったー!」「やばいね、来ちゃったね」「TGC来てしまいました!」と言葉を交わす。「私たちはまだデビュー前で、HANAとして人前でステージに立つのは初めてなんですけど、楽しめましたか?」と客席に語りかけると、大きな歓声と共にたくさんの赤いペンライトが振られた。

2曲目の「Tiger」は怪しい雰囲気の1曲。「ここから私たちHANAが、みなさんのもとに、いえ、世界中に咲きます」という言葉を投げかけると、ランウェイへと踊り出す。危険な感じを存分に漂わせ、シャウトするような歌声も。会場のボルテージが上がり、観客がどんどん7人の魅力に飲み込まれていくのが伝わってきた。一つの形に収まることなく、ありのままの姿で歌って踊り、自分自身をアピールした7人。はち切れんばかりの歓声は、最後まで鳴りやむことがなかった。

ちゃんみなプロデュースのオーディションから誕生!

国内のみならず、韓国やアメリカなどの世界各国から7,000通を超える応募が集まったガールズグループオーディション「No No Girls」。このオーディションの合格者によって結成されたのが、7人組グループのHANA。Kアリーナ横浜で開催された「No No Girls THE FINAL」のチケットは即完売し、配信は最大同時接続者数56万人超え。ラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュースすることもあり、デビュー前から大きな反響を呼んでいる。3月23日(日)に大阪、3月31日(月)に大宮でデビュー直前イベントを開催予定。今回は、春に控えるデビューを前にマイナビTGCに初登場!

セットリスト

1.「Drop」

2.「Tiger」

テーマは“HERE WE GO!”

『マイナビ TGC 2025 S/S』のテーマは、「HERE WE GO!」。

「HERE WE GO!」は、TGC20周年の全体テーマ「共創 -co-creation・co-produce-」を象徴するものとして、「共に創る未来へと進もう!」というメッセージを込めたテーマである。TGCに集うさまざまなヒト・モノ・コトとコラボレーションすることで、ワクワクやトキメキが止まらない特別な体験を提供する開催を目指している。

20周年のテーマは「共創 -co-creation・co-produce-」

TGCが誕生した2005年当時、世界中のファッションショーは一部の関係者やセレブリティのみが参加できる特別な場だった。その概念を覆し、「日本のガールズカルチャーを世界へ」というコンセプトのもと、誰もが参加できる開かれたファッションの祭典として、『東京ガールズコレクション』が国立代々木競技場第一体育館で初開催された。

来場者や多種多様なステークホルダーとともに、未来を見据えながら時代に寄り添い、継続しつつも変化を続けてきた結果、シェアラブルなプラットフォーム『TGC』として発展してきた。

イベント概要

【第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER (略称:マイナビ TGC 2025 S/S)】

●日時

2025年3月1日(土) 開場12:00、開演14:00、終演21:00

●会場

国立代々木競技場 第一体育館(〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1)

●ブランド

9090 girl、AZUL BY MOUSSY、Darich、DOUBLE STANDARD CLOTHING、GYDA、HTH、LAGUA GEM、microwave、MILKFED.、moment+、MOUSSY、NAOKI TAKIZAWA、SLY、WEGO ※アルファベット順

●メインモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、⼊江美沙希、⼤峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、⾹川沙耶、景井ひな、

加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、桜井玲⾹、せいら、

⽥鍋梨々花、⽥村保乃(櫻坂 46) 、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉⼦、那須ほほみ、新沼凛空、

⽣⾒愛瑠、 希空、 ⼟⽅エミリ、藤⽥ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴 (櫻坂 46) 、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、松本麗世、 MINAMI、

村上愛花、村瀬紗英、⽮吹奈⼦、⼭粼天(櫻坂 46) 、⼭下美⽉、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉⽊千沙都、莉⼦ ※50 ⾳順

●モデル

梶原叶渚、才福亜莉咲、ののか、福⼭絢⽔、りんか ※50 ⾳順

●ゲスト

あの、WEESA(PSYCHIC FEVER) 、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、柏⽊由紀、⽊下暖⽇、⽊村慧⼈(FANTASTICS)、

吉柳咲良、くれいじーまぐねっと、しなこ、JIMMY(PSYCHIC FEVER) 、翔、平祐奈、⾕原七⾳、とうあ、NAOYA(MAZZEL) 、

なこなこカップル、野村康太、⼋村倫太郎(WATWING)、樋⼝幸平、福原遥、Freen Becky、松本怜⽣、丸⼭礼、⽔沢林太郎、

村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、⼭下幸輝、⼭中柔太朗、よしあき&ミチ、ラウール(Snow Man) ※50 ⾳順

●メインアーティスト

imase、 CANDY TUNE、 CUTIE STREET、 PSYCHIC FEVER、 SWEET STEADY、 DXTEEN、 HANA、 BALLISTIK BOYZ、 FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE、WATWING 他 ※50 ⾳順

●オープニングアクト

Mumeixxx、Rain Tree ※50 ⾳順

●MC

EXIT、鷲⾒玲奈 ※50 ⾳順

●スタジオ MC

柏⽊由紀、オフィシャルサポーター FUKAMI(ファッションディレクター)

●ゲストコメンテーター

軍地彩⼸

●ゲストパフォーマー

RIEHATA

●公式サイト

『マイナビ TGC 2025 S/S』公式サイト