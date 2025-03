Çò¤¯Èþ¤·¤¤È©¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä¶ç¡Ä½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¤Ç¤â¤³¤ÎÈþËÆ!! ¡ÚPHOTO¡Û

女優ハン・ソヒがヒップな雰囲気漂う近況を公開した。3月1日、ハン・ソヒは自身のSNSに特にコメントを添えず、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、ハン・ソヒの日常がさまざまに映し出されている。彼女はヒップな感性を活かし、さまざまなスタイルを自身ならではの魅力で見事に着こなしている。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

特に、白く美しい肌が目を引いた。また、ハン・ソヒ特有の深みのあるまなざしと相まって、清純な雰囲気が漂い、印象的な仕上がりとなっている。

一方、ハン・ソヒは6月から初のワールドツアーファンミーティングを開催すると発表。東京公演も行なう。そして現在は、新シリーズ『プロジェクトY』(仮題)の撮影中だ。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

(記事提供=OSEN)

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。