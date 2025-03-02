¸øÌÀ¤Î»Ù±ç¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¡¢¡Ö¾ùÅÏ¡×¾®Áªµó¶èÃµ¤·¡Ä¼«Ì±´´Éô¡ÖÁêÅö¤â¤á¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤ò½ä¤ê¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤ÎÎ¾ÅÞ¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»£±£°¶è¡Ê´ä¸«Âô»Ô¤Ê¤É¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¸øÌÀ¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¾®Áªµó¶èÃµ¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»Æâ¤Î¼«Ì±¸õÊä¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁªµó´ðÈ×¤¬¼å¤¯¡¢ÅÞÀª²óÉü¤Ë¤Ï¼«¸ø¶¨ÎÏ¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¾ÝÄ§¶è¡×¤òÀß¤±¤Æ¸øÌÀ¤Î»Ù±ç¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤¿¤á¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÎÏ¤Ê¾ùÅÏÀè¤È¸«¤é¤ì¤ë»ÙÉô¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤âÈ¿È¯¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎÀ©ºÆ¹½ÃÛ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£²£°£±£²Ç¯½°±¡Áª¤«¤é¡¢£±£°¶è¤Ç¸øÌÀ¤Î°ðÄÅµ×¡¦Á°½°±¡µÄ°÷¤ÎÎ©¸õÊä¤òÇ§¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤Î£±£±Áªµó¶è¤Ç¸øÌÀÉ¼¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ç°ðÄÅ»á¤¬ÍîÁª¤·¡¢¼¡²óÁª¤ÎÉÔ½ÐÇÏ¤ò·è¤á¤¿¡£Æ»µÄ¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿°ðÄÅ»á¤ËÂå¤ï¤ë¸øÌÀ¤Î¸õÊäÍÊÎ©¤Ïº¤Æñ¤È¤µ¤ì¡¢£±£°¶è¤ò¤Î¤ê¤·¤í¤È¤·¤¿Áê¸ß»Ù±ç¤Ï»ö¼Â¾å¡¢Çò»æ¤È¤Ê¤ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤éÆ»Ï¢´´Éô¤é¤¬¿åÌÌ²¼¤ÎÄ´À°¤ËÃå¼ê¡£¼«Ì±¤Ï£±·î¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÆ»Ï¢½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖÅÞÆ»¥Ö¥í¥Ã¥¯Î¾±¡µÄ°÷²ñ¡×¤ò³«¤¡¢Æ»Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤ò°ì¤Ä¾ù¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¾ÝÄ§¶è¡×Ãµ¤·¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£
£²¡¢£³¶è¤Ë¡Ö´Ø¿´¡×
¡¡¸õÊäÀè¤È¤·¤Æ¡Ö¸øÌÀ¤¬¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î´ðÈ×¤¬¸ü¤¤»¥ËÚ»ÔÆâ¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±Æ»Ï¢´´Éô¤¬ºòÇ¯Ëö°Ê¹ß¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê£³¶è¡ÊËÊ¿¶è¤Ê¤É¡Ë¤ÇÍîÁªÃæ¤Î¹âÌÚ¹¨¼÷»á¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢Ä´À°¤Î²ÄÈÝ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¸Ç¼¤·¤¿¡£¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÂåµÄ»Î¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²¶è¡ÊÅì¶è¤Ê¤É¡Ë¤Ï¸øÌÀÆ»ËÜÉôÂåÉ½¤Îº´Æ£±ÑÆ»½°±¡µÄ°÷¡ÊÈæÎãÆ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤é´´Éô¤ÎÃÏÈ×¡£Ê·°Ïµ¤¤ò»¡¤·¤Æ¤«¡¢¼«Ì±»ÙÉôÄ¹¤Î¹â¶¶Í´²ð»á¤Ï£²·î£´Æü¡¢Æ»Ï¢¤Ë°¸¤Æ¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òµá¤á¤ë·èµÄÊ¸¤òÄó½Ð¤·¡¢µ¡Àè¤òÀ©¤·¤¿¡£¹â¶¶»á¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö»ÙÉô¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¹³Àï¤Î¹½¤¨¤À¡£
¡¡£±£°¶è¤Ç°ðÄÅ»á¤¬ÅöÁª¤ò½Å¤Í¤ë´Ö¡¢¼«Ì±»ÙÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¹§°ì»á¤Ï£´²óÂ³¤±¤ÆÈæÎãÃ±ÆÈ¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¤ò½Å¤Í¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÍø¤Ê¾ò·ï¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£²¶è¡¢£³¶è¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎä¤á¤¿¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÁêÅö¤â¤á¤ë¡×
¡¡¾ÝÄ§¶è¤ò¥Æ¥³¤Ë¤·¤¿¶¨ÎÏÂÎÀ©ºî¤ê¤Ï¡¢Íø³²¤¬¸òºø¤¹¤ë¤¿¤áÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¼«Ì±Æâ¤ÎÏ¢·ÈÉÔÂ¤¬ÏªÄè¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡££±£°¶è»ÙÉô¤Ï£°£¹Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸øÇ§¸õÊäÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±»ÙÉôÄ¹¤Î¸øÊç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬£²·î¾å½Ü¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤é¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»Ï¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡Ø¸øÌÀ¤Ï£±£°¶è¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È°ìÉô¾åÁØÉô¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£¸í²ò¤Ï²ò¤±¡¢ºî¶È¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÌÀÆ»ËÜÉô´´Éô¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ì±¤ÎÈ½ÃÇÂÔ¤Á¡×¤È¤¹¤ë¡£¼«Ì±Æ»Ï¢´´Éô¤â¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÞËÜÉô¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢´û¤ËÅÞËÜÉô´´Éô¤¬¡ÖÁêÅö¤â¤á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤¹¤Ê¤É¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£