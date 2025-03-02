¡ÈÁ¥¤¬¶ì¼ê¡ÉÍµÈ¤¬¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹!?¡ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£2·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾¾ºê¹î½Ó¤È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÀ¾ËÙÎ¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1½µ´Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÍµÈ¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿·Â¤µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»·¡×¤¬½¢¹Ò¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸½ºß¡¢±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈôÄ»¶¡×¤è¤ê¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëµÒ¼¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢6¤Ä¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥¼óÉôÊ¬¤Ë¤ÏÄ¯¤á¤Î¤¤¤¤¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Ñ¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤âÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁ¥¿ì¤¤¤¹¤ë¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ¥¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀÎ¤è¤ê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÁ¥¤Ê¤é¾è¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÁ¥Î¹¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Á¥¤Ï¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È2¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢À¾ËÙ¤¬¡Ö¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØÍÎ¾å¤Î³Ú±à¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÍµÈ¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¾ËÙ¤¬¡Ö¡Ê¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤¬¡Ëº£¤ÎÌ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤À¤Ã¤±¡©¡Ê»öÁ°¤Ë¡ËÁ´Éô¤Î»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Á¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï²¿¤ò°û¤ß¿©¤¤¤·¤è¤¦¤¬OK¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£³Î¤«¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÍµÈ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¡Ê¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¤Î¡ËÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¼þ¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡ËÀ¾ËÙÎ¼¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¾¾ºê¹î½Ó
1½µ´Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÍµÈ¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿·Â¤µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»·¡×¤¬½¢¹Ò¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸½ºß¡¢±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈôÄ»¶¡×¤è¤ê¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëµÒ¼¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢6¤Ä¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥¼óÉôÊ¬¤Ë¤ÏÄ¯¤á¤Î¤¤¤¤¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Ñ¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤âÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁ¥¿ì¤¤¤¹¤ë¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ¥¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀÎ¤è¤ê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÁ¥¤Ê¤é¾è¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÁ¥Î¹¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Á¥¤Ï¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È2¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢À¾ËÙ¤¬¡Ö¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØÍÎ¾å¤Î³Ú±à¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÍµÈ¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¾ËÙ¤¬¡Ö¡Ê¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤¬¡Ëº£¤ÎÌ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤À¤Ã¤±¡©¡Ê»öÁ°¤Ë¡ËÁ´Éô¤Î»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Á¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï²¿¤ò°û¤ß¿©¤¤¤·¤è¤¦¤¬OK¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£³Î¤«¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÍµÈ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¡Ê¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¤Î¡ËÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¼þ¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª