¥é¥°¥Ó¡¼µþ»ºÂç¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ï10¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼À©¡¡¹À¥´ÆÆÄ¡ÖÈà¤é¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡´ØÀ¾¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÈÂç³ØÁª¼ê¸¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹µþ»ºÂç¤¬2Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£Ìó2»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼ç¾À©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¡£¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î10¿Í¥ê¡¼¥À¡¼À©¤ò¼è¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤ÏNO8¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡¢WTB¾®ÎÓ½¤»Ô¡¢SOµÈËÜÂç¸ç¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹À¥²Â»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤òÊ£¿ôÃÖ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£³ØÇ¯´Ø·¸¤Ê¤¯Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤â·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡WTB¾®ÎÓ½¤»Ô¡Ö½é¤áÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¤¿¡×
¡¡NO8¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡Ö¤³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡SOµÈËÜÂç¸ç¡ÖÃç´Ö¤òÂº½Å¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤È¤òÂº½Å¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤Þ¤ÇÀÜ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡»î¹ç¤ÎºÝ¤Ï¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃÖ¤¯¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹À¥´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤«¤é¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£