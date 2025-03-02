¤¨¤Ê¤³¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡Ö¤¿¤À¤ÎÇúÈþ½÷¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤¨¤Ê¤³¤¬1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¤¨¤Ê¤³
¡¡¤¨¤Ê¤³¤¬¡ÖÈ±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢È±¤¬¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¤Î¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤¿¤À¤ÎÇúÈþ½÷¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¨¤Ê¤³
1994Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ä¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï°áÁõ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPar la magie -¥Ñ¥ë¥é¥Þ¥¸-¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@enakorin¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¤¨¤Ê¤³
¡¡¤¨¤Ê¤³¤¬¡ÖÈ±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢È±¤¬¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¤Î¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤¿¤À¤ÎÇúÈþ½÷¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¨¤Ê¤³
1994Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ä¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï°áÁõ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPar la magie -¥Ñ¥ë¥é¥Þ¥¸-¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@enakorin¡Ë