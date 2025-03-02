¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÏ¿¤Ë¡Ä¡×Êü¼ÍÀþµ»»Õ¤Î30ºÐÃË¤¬XÀþ¸¡ººÃæ¤Ë½÷À¤Î¶»¤Ê¤ÉÅð»£¤«¡¡¥¹¥Þ¥Û²¡¼ý¤·Í¾ºáÄ´¤Ù¤ë¡¡ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«»ÔÎ©ÉÂ°å±¡
ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Î»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Ç¡¢Êü¼ÍÀþµ»»Õ¤ÎÃË¤¬´µ¼Ô¤Î½÷À¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÛÃ«»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ëÊü¼ÍÀþµ»»Õ¤ÎÆü¹â¿¿Æ»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢2·î27Æü¡¢20Âå¤Î½÷À´µ¼Ô¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¸¡ººÃæ¤Ë¡¢¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¶»¤Ê¤É¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¬¸¡ººÃæ¤ËÏ¿²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·Æü¹âÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆü¹âÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²¡¼ý¤·¡¢Í¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£