ÅìµþÅÔ¿´¤Ç20¡îÄ¶ ¶å½£¤Ç²ÆÆü¤â¡¡Á´¹ñÅª¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ
¡¡2Æü¤Ï³ÆÃÏ¤Çº£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¶å½£¤ä²Æì¤Ç¤Ï25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â20¡î¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Æü¤«¤é¤Ï°ìÅ¾¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¹ñÅª¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ
¡¡4Ëü¿Í¶á¤¤»²²Ã¼Ô¤¬Áá½Õ¤ÎÅÔ¿´¤ò¶î¤±¤ëÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤Îµ¤²¹¤Ï13¡î¡£¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎóÅç¾å¶õ¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¡£ËÜ½£¤Ç¤ÏÀÅ²¬¸©¤Ç25¡î¶á¤¤µ¤²¹¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢²Æì¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯Á´¹ñºÇ¹â¤È¤Ê¤ë27.7¡î¤òµÏ¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç¤Ï4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ÂçÊ¬¸©¤ÎË¸åÂçÌî»Ô¤Ç¤Ï3·î½é¤á¤Ç²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤â¸á¸å¤Ë¤Ïº£Ç¯½é¤Î22¡î¤òÄ¶¤¨¡Ä¡£
¡¡µ¤²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ëº×¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¡£Ê¡Åç¸©°ËÃ£»Ô¤Ç¤Ï4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Î¤Ê¤«¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é300Ç¯Â³¤¯¡¢¤Ä¤Ä¤³°ú¤º×¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÂÓ»Ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬»°ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂçÉ¶¤ò°ú¤¹ç¤¦´ñº×¤Ç¤¹¡£»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤ï¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¹¤ó¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶õ¤ËÈþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®ËÒ´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ò¶õº×¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âË¬¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3Æü¤ÏÅí¤ÎÀá¶ç¡£ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Ç¤Ï¿À¼Ò¤Î101ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤¬µðÂç¤Ê¤Ò¤ÊÃÅ¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢3Æü¤«¤é¤Ï±«¤ä´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÅ¾¡¢¿¿Åß¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¹ñÅª¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ
¡¡4Ëü¿Í¶á¤¤»²²Ã¼Ô¤¬Áá½Õ¤ÎÅÔ¿´¤ò¶î¤±¤ëÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤Îµ¤²¹¤Ï13¡î¡£¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎóÅç¾å¶õ¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¡£ËÜ½£¤Ç¤ÏÀÅ²¬¸©¤Ç25¡î¶á¤¤µ¤²¹¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢²Æì¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯Á´¹ñºÇ¹â¤È¤Ê¤ë27.7¡î¤òµÏ¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ÂçÊ¬¸©¤ÎË¸åÂçÌî»Ô¤Ç¤Ï3·î½é¤á¤Ç²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤â¸á¸å¤Ë¤Ïº£Ç¯½é¤Î22¡î¤òÄ¶¤¨¡Ä¡£
¡¡µ¤²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ëº×¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¡£Ê¡Åç¸©°ËÃ£»Ô¤Ç¤Ï4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Î¤Ê¤«¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é300Ç¯Â³¤¯¡¢¤Ä¤Ä¤³°ú¤º×¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÂÓ»Ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬»°ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂçÉ¶¤ò°ú¤¹ç¤¦´ñº×¤Ç¤¹¡£»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤ï¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¹¤ó¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶õ¤ËÈþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®ËÒ´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ò¶õº×¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âË¬¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3Æü¤ÏÅí¤ÎÀá¶ç¡£ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Ç¤Ï¿À¼Ò¤Î101ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤¬µðÂç¤Ê¤Ò¤ÊÃÅ¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢3Æü¤«¤é¤Ï±«¤ä´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÅ¾¡¢¿¿Åß¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£