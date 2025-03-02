¼«Ê¬¤Î¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤ò³«¤¯¤Ë¤Ï¡©¡¡¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬¸Î¶¿¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂç¸ø³«¡¡ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·è°Õ¤È°¦¾ð
ÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë
¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¥¯¥ë¥Þ¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬É¬Í×¤À¡£½áÂô¤Ê»ñ¶â¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·è°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û100Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¥Ð¥¤¥¯¡ª ¡ÖÇîÊª´Û¤òºî¤ë¡×Ì´¤ò³ð¤¨¤¿ÃË¡Ú¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡¡Á´5Ëç
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£62ºÐ¤Î¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢»à¤ÈÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï100Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ AUTOCAR
6Ç¯Á°¡¢Èà¤ÏÄÁ¤·¤¤¿´Â¡¼À´µ¤ò´µ¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÆ¥·¥«¥´¤ÎÀìÌç°å¤¬¼ê½Ñ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¿ô½µ´Ö¸å¡¢ÂÎÎÏ¤¬²óÉü¤·¤¿¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Î±Ñ¥È¡¼¥ó¥È¥ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢11ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇäÇã¤·¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤À¡£
15ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÀ°È÷»Î¸«½¬¤¤¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢Ìë´Ö¤Ï¾¦Çä¤òÂ³¤±¤¿¡£3Ç¯¸å¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£
21ºÐ¤Î¤È¤¡¢Èà¤ÏºÇ½é¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ²½¤·»Ï¤á¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤«¤éÄ¾ÀÜ¥¿¥¤¥ä¤òÍ¢Æþ¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò²¼²ó¤ëÃÍÃÊ¤ÇÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¡£
39ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë13¤Î¥¿¥¤¥äÁÒ¸Ë¤ò½êÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷²ñ¼Ò¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊKwik Fit¡Ë¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼»á¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÈà¤Ï¤ï¤¿¤·¤òÇã¼ý¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÉÔÆ°»º¶È¤Ë»²Æþ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢100Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡£ÉÔÆ°»º¤Î»ÅÆþ¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¾Íè¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Î¹ØÆþ¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ä´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¡¢´°àú¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀ°È÷µÏ¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÄ²ñ¤ÏÈà¤ÎÅÚÃÏ¤Î1¶è²è¤ò¶¯À©Åª¤ËÇã¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îá¾õ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
Àè¸«¤ÎÌÀ¤ò»ý¤Á¡¢¸ò¾Ä½Ñ¤ËÄ¹¤±¡¢»à¤ÎÊ¥¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÄ²ñ¤¬µñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¿½¤·½Ð¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¡¼¥ó¥È¥ó¤Ë²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1832Ç¯¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¤Î¿©ÎÁÉÊÅ¹¡¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥¹¥È¥¢¡¼¥º¤Ç¤¹¡£µÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î·×²è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÚÃÏ¤Î¹ØÆþ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤ÏÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¸°¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÏÓÍø¤¤Î¿¦¿Í¤ò¸Û¤¤¡¢2200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÏ·µà²½¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ò²þÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÇîÊª´Û¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤È350Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó6²¯6000Ëü±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤â¡¢Èà¤Ï¸Ä¿ÍÇäÇã¤ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸¼¨ÍÑ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁ´Éô¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï250Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó4²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯11·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊCounty Classics Motor Museum¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¡Ø¥È¥Ã¥×¥®¥¢¡Ù¤ä¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ï¥â¥ó¥É»á¤¬¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½é¤ÎË¬Ìä¼Ô¤¬¥É¥¢¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤â100Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Ë¬Ìä¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£1950Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡£
¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÄãÁö¹Ô¤Î¥ï¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¼Ö¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥«¥×¥ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â»¬¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¢¥Ã¥ÈX1/9¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥Ï1¡¢¥À¥Ã¥È¥µ¥ó280ZX¡¢Ä¶¥ì¥¢¤ÊÆü»º¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑGTi¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911 3.2 SC¡¢1961Ç¯À½¥Ý¥ë¥·¥§718 RS 61¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡¢1997Ç¯À½AC¥³¥Ö¥é¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥í¥ï¡¼5L¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¨¥¹¥³¡¼¥ÈRS¥¿¡¼¥Ü¡¦¥·¥ê¡¼¥º1¤Î¥°¥ë¡¼¥×A¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Õ¥ë¥Ó¥¢S1¥é¥ê¡¼¥«¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥×¡¼¥Þ¡¢¥×¥¸¥ç¡¼205 GTi 1.9¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕGTI Mk1¡¢´õ¾¯¤Ê¥¹¥Ð¥ëXT 4WD¥¿¡¼¥Ü¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥¿¡¼¥Ü¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼E¥¿¥¤¥×¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¢¥ß¥Ë¡¦¥á¥È¥í¡¢¥È¥è¥¿MR2 Mk1¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¹âÇ¯¤ÎÍè´Û¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë90ºÐ¤Î¿Â»Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤Æ¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤³¤ÎÇîÊª´Û¤Ë¤Ï4Ëü5000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¡¢¥È¡¼¥¡¼¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÇîÊª´Û¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥È¡¼¥ó¥È¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í¡¹¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢Ä®¤â¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÄ²ñ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¼è°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¯¥ë¥Þ°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤¼è°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£