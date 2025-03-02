¿ÀÅÄÇì»³¡¡ÆÈ±é²ñ¤Ç¤Î¡È·ÈÂÓÌÄ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡É¤Ë¡ÖÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÌÄ¤ë¡Ä³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¡×
¡¡¿Íµ¤¹ÖÃÌ»Õ¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡Ê41¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÆÈ±é²ñ¤Ç¤Î´ÑµÒ¤Î¡È·ÈÂÓÌÄ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡É¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦³ÄÍ»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡Ê¥³¥¹¥â¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤Ç¿ÀÅÄÇì»³ÆÈ±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿1Æü¤Ë¡ÖÂçºå¤Î³ÄÍ¤ÎÆÈ±é²ñ¡¢1ÀÊÌÜ¤«¤é·ÈÂÓÌÄ¤ê¤Þ¤¯¤ê¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö»öÁ°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÏµÒÀÊ¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÌÄ¤ë¡£·ÈÂÓ¤ÎÀÚ¤êÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£·ùÌ£¤Ç¤â¤Ê¤¯ËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÅÅÇÈË¸³²ÁõÃÖ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤ÏÌÄ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÖÃÌ¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¤ª²ÈÁûÆ°¤ä¡¢Æ¤¤ÁÆþ¤ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡£Çì»³¤Ï¡¢·Ú²÷¤ÊÆÇÀå¤ò¸ò¤¨¤¿¥Þ¥¯¥é¡Ê¾®ÏÃ¡Ë¤ÇÇú¾Ð¤µ¤»¡¢µÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¹ÖÃÌ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡£Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ì¤ê¸ý¤È²ø±é¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÁÉ¤é¤»¤ë¡£ÆÈ±é²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨»þ´°Çä¤Ç¡Èº£¡¢ºÇ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¹ÖÃÌ»Õ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯2·î¤Ë¿¿ÂÇ¤Á¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢ÂçÌ¾À×¡ÖÏ»ÂåÌÜ¿ÀÅÄÇì»³¡×¤ò½±Ì¾¡£¹ÖÃÌ»Õ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ò¸ø±é¤Ç²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦30¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£