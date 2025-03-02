Àï¸å80Ç¯¤Î¡ÈÃÌÏÃ¡É È¯½Ð¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¶¯¤Þ¤ë
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È¯¿®¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´±Å¡´´Éô¤é¤È¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö80Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ë¤è¤ëÀï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢2·îËö¤ËÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¤´¤¯°ìÉô¤Î´´Éô¤ò½¸¤á¡¢8·î¤Ë·Þ¤¨¤ëÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÃÌÏÃ¤ÎÈ¯½Ð¤ò´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¿®¤ò¤¹¤Ù¤¤«µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡¢¡Ö¡Ø80Ç¯ÃÌÏÃ¡Ù¤Ï½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«´Þ¤á¤Æ¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÊÌ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø80Ç¯ÃÌÏÃ¡Ù¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ê¤É¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬º®ÌÂ¤¹¤ë¤Ê¤«ÀÐÇËÁíÍý¤«¤é½ªÀï¤ÎÆü¤ËÎãÇ¯¤è¤ê¤âÊ¬¸ü¤¤È¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÃÌÏÃ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ë¤è¤ëÀï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤Ç¡ÖÎò»ËÇ§¼±¤ÎÌäÂê¤Ï·èÃåºÑ¤ß¤À¡×¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤òÃæ¿´¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë