¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡¦»°½Å¤ÏÀÅ²¬¤ÎÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤Ë´°ÇÔ¤Ç¡¢½é¤Î3Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè10Àá¡¡ÀÅ²¬44¡½14»°½Å¡Ê2025Ç¯3·î2Æü¡¡ÀÅ²¬¡¦¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡»°½Å¤Ï½é¤Î3Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÆ±27Ê¬¤Ç0¡½29¡£7¡½32¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡Ê10Ê¬´Ö¤Î°ì»þÂà¾ì¡Ë¤¬Áê¼¡¤®13¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¤«¤é24Ê¬¤Ë¥²¡¼¥à¼ç¾¤ÎNo¡¦8¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥Æ¡¼¥é¡Ê31¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤òµó¤²¡¢FB¸âÞ«ÂÀ¡Ê28¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¡£½ªÈ×¤Ï3Ï¢Â³¤Ç¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤Ê¤É¡¢Á°Àá¤Ç²£ÉÍ¤ò·âÇË¤·¤¿Àª¤¤¤âÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°È¾ÅÓÃæ¤Ç29ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥¢¥é¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê63¡Ë¤ÏÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¡£¥Þ¥Æ¡¼¥é¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬À¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¤Ó¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àá15Æü¤Î¿À¸ÍÀï¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡Ë¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£