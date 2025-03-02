ÎóÅç³ÆÃÏ¤Çµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¡ÄµÜºê»Ô¤ÏºÇ¹âµ¤²¹27.1¡î¤Çº£Ç¯½é¡Ö²ÆÆü¡×¤Ë
3·îºÇ½é¤ÎÆüÍËÆü¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï½Õ¤òÈô¤Ó±Û¤¨²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ËÊ¨¤¯³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Àî¤ÎÎ¾´ß¤Ëºé¤¸Ø¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤Ó¤é¡£
ÀÅ²¬¡¦²ÏÄÅÄ®¤Ç¡¢Ááºé¤¤Îºù¡Ö²ÏÄÅºù¡×¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î²Ö¸«µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕ¶á¤ÎÅ¹¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊQ¡¥Çä¤ê¾å¤²¤ÏÈÔ²ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤À¤¤¤Ö¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢²ÈÂ²¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËËþ³«¤Îºù¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½Õ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ½é²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬27.1ÅÙ¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯½é¤á¤Æ²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤Ç¤ÏÈ¾Âµ»Ñ¤Î¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö½ë¤¤¡ª¡×¡Ö½ë¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÈ¾Âµ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈ¾Âµ¤Ç¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢Æ±¤¸µÜºê¸©¤ÎÅÔ¾ë»Ô¤ÎÅìÌ¸Åç¿À¼Ò¤Ç¤Ï½Õ¤ÎÂçº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤â»²²Ã¡£¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤Ç¿À¼Ò¤Î³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º×¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ²¼¤ê¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤â2025Ç¯½é¤á¤Æ22ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢5·î¾å½ÜÊÂ¤Î½é²Æ¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Î¡ÖÎÓ»î¤Î¿¹¸ø±à¡×¤Ç¤âÁáºé¤¤Î²ÏÄÅºù¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬21ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNACK5¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é½ÐÅ¹¤·¤¿¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÂ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿·³ã¤«¤é½ÐÅ¹¤·¤¿¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÌÍ²°°¦¿´Å¹¼ç¤Î³Þ¸¶µÁµ®¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î½é²Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤ÇµÒÂ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤éÇ®¡¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¤Ï3·î3Æü¡¢Åí¤ÎÀá¶ç¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦±º²ÏÄ®¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÁá¤¤¤Ò¤Êº×¤ê¡Ö¤¦¤é¤«¤ï¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢¿À¼Ò¤Î³¬ÃÊ¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¾þ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢101ÃÊ¡¢Ìó700ÂÎ¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¡£
Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´óÂ£¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤é¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤¹¤´¤¤¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀÐÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ°ìÂÁá¤¤¤Ò¤Êº×¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£