ÀéÆü¼ê¤Ç»Ø¤·Ä¾¤·¤Ë¡Ä¡Ø´ý²¦Àï¡ÙÂè3¶É Æ£°æ¼·´§¤¬¾¡¤Æ¤Ð3Ï¢ÇÆ&¥¿¥¤¥È¥ëÀï100¾¡ ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ÎÄ©Àï¼õ¤±¤ë
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Î¥¿¥¤¥È¥ë3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë´ý²¦ÀïÂè3¶É¤¬¡¢2025Ç¯3·î2Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢»Ø¤·Ä¾¤·¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÀïÄÌ»»100¾¡Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤¬»þ´Ö¤ò»È¤ï¤º»Ø¤·¿Ê¤á¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÀéÆü¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Àè¼ê¤È¸å¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ»Ø¤·Ä¾¤·¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£