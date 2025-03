◆SAY MY NAME「関コレ」初出演

【モデルプレス=2025/03/02】ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が3月2日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)に出演した。FILAのスポーティーなコーディネートでランウェイに登場したSAY MY NAME。ライブ冒頭には、メンバーそれぞれがランウェイを歩き、HITOMI(ヒトミ/本田仁美)はDOHEE(ドヒ)と仲良く手をつなぎ、トップでキュートにポーズを決めていた。

◆「関コレ」テーマは「さくら」

◆セットリスト

1曲目には、中毒性の高いサビのメロディとネコのような仕草の振付が話題のデビュー曲「WaveWay」をパフォーマンス。続けて2曲目には「Goldilocks Water」を爽やかに披露し、フレッシュな魅力を放出した。ステージを終えるとメンバーが順番に自己紹介。日本人メンバーのMEI(メイ)は、「こんにちは。私はSAY MY NAMEのキラキラ光る目が魅力のMEIです。ぜひみんなに覚えて帰ってもらえると嬉しいです!」と元気に挨拶し、その後トークコーナーがあったが「ばいばーい!」と言い、「あれ!?」と戸惑う可愛らしい姿を見せた。ステージの感想を問われるとHITOMIは「SAY MY NAMEとして関西コレクションに出演させていただくのは初めてだったんですけれども、パフォーマンスまでさせていただいてとても光栄でした」と笑顔を見せていた。SAY MY NAMEは、東方神起出身のJAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより、2024年10月16日にデビュー。AKB48/IZ*ONE出身のHITOMI(本田仁美)がリーダーを務めることでも注目されている。目前に迫った大阪・関西万博の開幕に合わせ、世界から見た「日本」の春を代表する「さくら」をキービジュアルに掲げた今回の「関コレ」。柏木由紀、大友花恋らモデル、しなこ、フォーエイト48といったクリエイターが登場するほか、ももいろクローバーZ、=LOVE、超ときめき◆宣伝部(※「◆」は正式には「ハートマーク」)らアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。(modelpress編集部)1.WaveWay2.Goldilocks Water【Not Sponsored 記事】