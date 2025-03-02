ÂçÁ¥ÅÏ¡¢¾Ã¤¨¤Ê¤¤²Ð¡Ö±«¹ß¤Ã¤Æ¡×¡¡È¯À¸5ÆüÌÜ¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ËÈèÏ«¤Î¿§
¡¡¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡½¡£´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï2Æü¡¢È¯À¸¤«¤é5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö²È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö±«¤Ç¤â¹ß¤Ã¤Æ¡×¡£½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÈòÆñÀ¸³è¤ËÈïºÒ¼Ô¤ÏÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¡¢ÈèÏ«¤Î¿§¤âÆü¤ËÆü¤ËÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹°ú¤¯¤È¤Ï¡×¡£Æ±»Ô»°Î¦Ä®°½Î¤¤Îµù»ÕÀéÅÄ¹ñ¹¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤ÎÈòÆñÀ¸³è¤¬´Ý4Æü¤È¤Ê¤êÃ²¤¤¤¿¡£¼«Âð¤Î¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÈòÆñ½ê¤«¤é¸«¤¨¤ë±ì¤ä²Ð¤Î°ÌÃÖ¤Ç¾ì½ê¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¡Ö¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Í¡×¤È»×¤ï¤ºÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡200¿Í°Ê¾å¤¬²á¤´¤¹»°Î¦Ä®¤Î¸øÌ±´Û¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»³·Á¸©ºÇ¾åÄ®¤¬¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ°ò¼Ñ¤Î¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°½Î¤¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡Ê62¡Ë¤Ï¡ÖÊÛÅö¤Ð¤«¤ê¤ÇË°¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸øÌ±´Û¤ËÈòÆñ¤¹¤ë°½Î¤¤Î50Âå½÷À¤Ï¡Ö°ì¸þ¤Ëµ¢¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡£¡Ö±«¤Ç¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£