¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜÀ½Å´¤ËÇã¼ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÄUS¥¹¥Á¡¼¥ë½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬Ž¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î²£¼è¤ê°ÆŽ£¤Ë"¥É¥ó°ú¤"¤Î¥ï¥±¡Ú2025Ç¯1·î¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿BESTµ»ö¡Û
2025Ç¯1·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÀ½Å´¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÀÄÍÕ¤ä¤Þ¤È¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¡£US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¡¢¸½ÃÏ½¾¶È°÷¤¬Ž¢ÆüËÜÀ½Å´¤ËÇã¼ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¼Ò°÷¡¦ºùÈþÎÓÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÅÄÊ¥½ÓÉ§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤¬Â³¤¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Î²òÀâµ»ö¤¬2°Ì¤Ë¡£ÅÄÊ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤Ï½ø¾Ï¡£¹ñÌ±¤Î¶¦Íºâ»º¤Ç¤¢¤ë¡ØÅÅÇÈ¡Ù¤¬´íµ¡¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤äÆüËÜÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÊÆÅ´¹ÝÂç¼ê¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¼Ò¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥½¡¦¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹CEO¤ÎÁÀ¤¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÀÄÍÕ¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¡Á5°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄŽ¢ÆüËÜÀ½Å´¤ËÇã¼ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬¤½¤¦ÀÚË¾¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢§Âè2°Ì¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬µßÀ¤¼ç¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÄŽ¢AC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê³°»ñ¤¬ÉÝ¤¤Ž£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤³¤ì¤«¤é¤¿¤É¤ë"ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª"
¢§Âè3°Ì¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜÀ½Å´¤ËÇã¼ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÄUS¥¹¥Á¡¼¥ë½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬Ž¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î²£¼è¤ê°ÆŽ£¤Ë"¥É¥ó°ú¤"¤Î¥ï¥±
¢§Âè4°Ì¡¡¤³¤ì¤¾Ž¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂç¹ñÆüËÜŽ£¤ÎºÆÍè¤À¡Ä¥È¥è¥¿¤Ç¤âÆü»º¤Ç¤â¥Û¥ó¥À¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¤À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼
¢§Âè5°Ì¡¡6²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤âŽ¤µÒ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ä¥¹¥¿¥Ð¤¬Ž¢7100Å¹ÊÞ¤ò°ìÀÆµÙ¶ÈŽ£¤·¤¿»þ¤Ë´ÇÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ
¢£¡ÖÆüËÜ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×ÊÆÂç¼êÅ´¹ÝCEO¤¬Êü¤Ã¤¿¶ÄÅ·È¯¸À
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÊÆUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ò³Ý¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤òÌÜÏÀ¤àÊÆÂç¼êÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¼Ò¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥½¡¦¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¡¢ÊÆÀ¤ÏÀ¤ò¡ÈÈ¿Æü¡É¤ËÍ¶Æ³¤¹¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
CNBC¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï1·î13Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ð¥È¥é¡¼¹©¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¡Ö¼Ù°¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Å´¹Ý»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¸øÀµ¼è°ú¤Î¼êË¡¤òÃæ¹ñ¤ËÅÁ¼ø¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤¿¡£
90Ê¬°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤Àµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÎÊýË¡¡¢²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¹â¤áÊý¡¢²á¾êÀ¸»º¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÈóÆñ¤òÅ¸³«¡£À½ÉÊ¤òÉÔÅö¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¤ä²á¾êÀ¸»º¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¢£ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿CEO¤ÎÌ·Àè
¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡£¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1945Ç¯°ÊÍè²¿¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢´²Âç¤«¡¢ÅÙÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤«¡¢µö¤¹¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¹¶·â¤òÂ³¤±¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Çã¼ýÁË»ß¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤¬·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤ÏÀÐÇË»á¤Î»ÑÀª¤âÁä¶Ì¤Ëµó¤²¡¢¡ÖÀÐÇË»á¤Ï¡¢¼¡´ü¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¼çÄ¥¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤¬ÌÜÏÀ¤à¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤À¡£»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡ÊUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¡ËÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï·×²è¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¤Ù¤Æ´°·ë¤Ç¤¤ë²ò·èºö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²ò·èºö¤Ï¿Í¡¹¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤Ï»Ô¾ì¤ÎÆÈÀê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ËÈ¿È¯¤â¶¯¤¤¡£
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö½ÅÍ×¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÏÅö½é¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¼Ò¤Ë¤è¤ëÅ´¹ÝÂç¼êAK¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý5¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¶Ú¤«¤éÂç¤¤¯Ã¦Àþ¤·¡¢ÆüËÜÈãÈ½¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿·Á¤À¡£
¢£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ò¥È¥é¡¼¡×ÃÏ¸µ»ÔÄ¹¤Ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆÀ½Å´¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤êUS¥¹¥Á¡¼¥ëËÜ¼Ò¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆNBC·ÏÎó¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¶É¡ÖWPXI¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¶á¹Ù¡¦¥¯¥ì¥¢¥È¥ó»Ô¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥é¥Ã¥¿¥ó¥¸»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ò¥È¥é¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤¬ÆüËÜ¤òÃæ¹ñ¤è¤ê¡Ö°¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï1945Ç¯°Ê¹ß²¿¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ã¥¿¥ó¥¸»á¤Ï¡Ö¶µÍÜ¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢1945Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¤ì´é¤À¡£
¥é¥Ã¥¿¥ó¥¸»á¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¼Ò¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¤ÏÆÈÀê´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£¼«¼Ò¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©¾ì¤òÇã¼ý¤·¤ÆÊÄº¿¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÌÜÏÀ¸«¤ò»ØÅ¦¡£US¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥ó¥Ð¥ì¡¼ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
US¥¹¥Á¡¼¥ë¤â¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¤¬¶ÈÀÓÄãÌÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿°ãË¡¤ÇÆÈÀêÅª¤Ê¶¦ËÅ¤«¤éÃí°Õ¤ò¤½¤é¤¹¤¿¤á¤Î»î¤ß¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Äó°Æµ¬ÌÏ¤ÇµÚ¤Ð¤Ì²ñ¼Ò¤Î±óËÊ¤¨¡ÄÆüËÜÀ½Å´¤ÏÍ¾Íµ¤ÎÈ¿ÏÀ¥³¥á¥ó¥È
¤µ¤é¤ËUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤È¤ÎÅý¹ç¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤ÎUSW¡ÊÊÆÅ´¹ÝÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤ß¤¬¡¢³ô¼ç¤Ë1³ô55¥É¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤ËUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤Èµ»½Ñ¶¦Í¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆüËÜÀ½Å´¤È¤ÎÄó·È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Î¼çÄ¥¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜÀ½Å´Â¦¤â¡¢À¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÈ¿ÏÀ¡£¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Î¼çÄ¥¤ò¡ÖÊÐ¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¼Ò¤¬¡Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î·×²è¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÈÏ°Ï¤ËÉ¤Å¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤è¤ê°¤¤¡×CEO¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÇ§¼±
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¹¶·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î7Æü¤Ë¤ÏÊÆ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ë¤Ï²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤¤¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¤òÍ¢½Ð¤·¤¿¤¤¶¯¤¤Æ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡Ö´ØÀÇ¤ÏÅú¤¨¡ÊÍ¸ú¤Ê°ì¼ê¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ï²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²á¾êÀ¸»º¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸£À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÅ´¹Ý»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²á¾êÀ¸»º¤Îº¬¸»¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤ì¤ò¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡ÊÁý¶¯¡Ë¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤¬80Ç¯Âå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÅ´¹Ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÌäÂê¤Îµ¯¸»¤À¡×¤ÈÃÇÄê¤·¡¢ÊÆÅ´¹Ý¶È³¦¤ÎÍîÆü¤ÏÆüËÜ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤Î¸ÀÀâ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º¬µò¤È¤·¤Æ¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡¢À¸»º¤È¾ÃÈñ¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤òµó¤²¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¹ñÆâ¾ÃÈñ¤¬50¡ÊÉ´Ëü¥È¥ó¡ËÌ¤Ëþ¤Î¹ñ¤À¤¬¡¢80É´Ëü¥È¥ó¤ÎÅ´¹Ý¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î²Ã³²¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËË½Ïª¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»Ô¾ì¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼¡´üÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê¸½Ìò¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¡Ë¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¡Ê¹ñÌ³Ä¹´±¡Ë¤Ïº£¡¢ÆüËÜ¤Ç¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤ÎÌò¿¦¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¡¢¡Ê¥Þ¥ë¥³¡¦¡Ë¥ë¥Ó¥ª¤¬½¢¤¯¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤¤À¯ºö¤¬ºÎ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¢£²áµî¤Ë¤âº¹ÊÌÈ¯¸À¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Î¢¸ý¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆþ¤ê¹ñ¤òÇË²õ¤¹¤ë¡×
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÅ´¹ÝÍ¢Æþ¡¢¤ª¤è¤ÓÎ¾¹ñ¤Î²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑÀìÌçÊüÁ÷¶É¤ÎÊÆCNBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºòÇ¯11·î¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Î²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤ÏÎò»ËÅª´ÑÅÀ¤«¤é»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²áµî45Ç¯¤«¤é50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë²á¾ê¤ÊÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢¿Í°ÙÅª¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿Í¾¾êÀ¸»ºÉÊ¤òÂ¾¹ñ¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÊÂ¾¹ñ¤Î¡Ë¸ÛÍÑ¤òÇË²õ¤·¡¢·ÐºÑ¤¬Å¬ÀÚ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È·ã¤·¤¯¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö1980Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¹Ô°Ù¤òµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤â³ÈÂç¤·¡¢2005Ç¯¤ä2008Ç¯º¢¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²á¾êÀ¸»º¤Ë¤è¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ØÎ®Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¢£¡Öº£¤äÆüËÜ¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤ÏÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö1¼Ò¤ä2¼Ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤10¼ÒÄøÅÙ¤Î´ë¶È¤¬¤ï¤º¤«1´üÊ¬¤Î¹¥·è»»¤ò·×¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í¢ÆþÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î¹ñ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É°¤¤¤³¤È¤«¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤«¤é¤ÎÅ´¹ÝÍ¢Æþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤È¤â¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤òÅ¸³«¡£¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤äÆüËÜ¿Í¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¤¤¤¦Î¢¸ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¹ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¼«Àâ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤ËÁä¶Ì¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡ÖºòÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÎºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æº£¤ä¡¢ÆüËÜ¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤ËÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¹¶·â¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î»º¶È¡¦ËÇ°×À¯ºö¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Â¤¶È´ðÈ×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¼åÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¡¢2023Ç¯Ãæ¤ËÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡½¡½¤È¤Î¼ñ»Ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î»º¶È³¦¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Çã¼ý¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ü¤¦¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤«¤é¤âÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤¿
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÄ·ë¤ÈÍø±×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Î»×ÏÇ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÊÆ·ÐºÑ¤òÇË²õ¤¹¤ëÅ¨¹ñ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤¬ÌÜÏÀ¤àUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó¤¿¤¤¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÐ¸«¤ä¿Í¼ïº¹ÊÌÅªÈ¯¸À¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÅ¨¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ»½Ñ¤Ë¤â¸ÛÍÑ¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤äÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀåË¯±Ô¤¯ÆüËÜÈãÈ½¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤À¤¬¡¢Îò»Ë¾å¤Î¥¿¥Ö¡¼Ãæ¤Î¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥È¥é¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î¿´¾ð¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¡£
ÆüËÜ¤ò¤è¤½¼Ô¤È¤·¤Æ±é½Ð¤·¤¿¤¤¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Î°Õ¸þ¤ËÈ¿¤·¡¢Ì·Àè¤ÏÆ±¼Ò¤Î·Ð±ÄÁØ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»ëÄ°¼Ô¤é¤Ï¡¢³°¹ñÈãÈ½¤òÂ³¤±¤ë¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¼«¿È¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î±Ñ¸ì¤¬¤È¤Æ¤âÎ®Äª¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¢¤êÆ±¼Ò¤ÎCFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥»¥ë¥½¡¦¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÆ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¼Ò¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£º¹ÊÌÅª°Õ¸«¤Ëº¹ÊÌ¤ÇÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤Ë¤è¤ë¿Í¼ïÈãÈ½¤Ï¤ªÌç°ã¤¤¡¢¤ÈÂª¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¿Í¼ï°Õ¼±¤òÀúÆ°¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹»á¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¼«¤é¤ÎÎÉ¼±¤Ë¾È¤é¤·¡¢Äì¤ÎÀõ¤¤ÀïÎ¬¤òÍÆ°×¤Ë¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯1·î17Æü¡Ë
----------
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë