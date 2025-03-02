¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤Æ¤ÆÍÌÀ³¤¤ÎºÆÀ¸¤Ø¡×¡¡¶âÊö»³¼þÊÕ¤ÇµÇ°¿¢¼ù¡¡·§ËÜ
´Ä¶ÊÝÁ´¤äÍÌÀ³¤¤ÎºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¿¢¼ù³èÆ°¤¬¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¶âÊö»³¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿¢¼ù³èÆ°¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¡Ö21¤¯¤Þ¤â¤È¶âÊö¡¦ÍÌÀ´Ä¶²ñµÄ¡×¤Î¼çºÅ¤Ç¡¢¶âÊö»³¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê3·î2Æü¡Ë¤Ï¡¢»þÀÞ±«¤¬¹ß¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó350¿Í¤¬»²²Ã¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÎ©Ë§ÌîÃæ³Ø¹»2Ç¯¤Î¶Ì±Ê¿¿è½Æà¡Ê¤¿¤Þ¤Ê¤¬ ¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤Æ¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÌÀ³¤¤ÎºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¢¼ù²ñ¾ì¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢5000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¼ÐÌÌ¤Ë1»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Ê¤É3¼ïÎà¤ÎÉÄ¡¢Ìó1000ËÜ¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§ÌîÃæ¤ÎÀ¸ÅÌ¡ÖÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¼«Á³Ë¤«¤ÊË§Ìî¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÉÄ¤ò¿¢¤¨¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¢¤¨¤é¤ì¤¿ÉÄ¤Ïº£¸å¤âÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÁð´¢¤ê¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£