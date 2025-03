国民的おかし「たべっ子どうぶつ」のキャラクターたちが「アニア」になって仲間入り。映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の公開に先駆け2025年4月19日(土)に発売される。1978年の発売から47年。長らく愛され続ける国民的おかし「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物のアルファベットが記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20カ国以上で販売されるギンビス社のロングセラーお菓子で、パッケージにあしらわれたどうぶつたちのキャラクターグッズは、近年若者を中心に爆発的人気を誇っている。そんな「たべっ子どうぶつ」が、まさかの映画化! 映画『たべっ子どうぶつTHE MOVIE』が、5月1日(木)に新宿バルト9ほか全国にて劇場公開される。

公開に先駆け、動かして遊べる手のひらサイズの動物フィギュア「アニア」の新シリーズとして、単品フィギュア「アニア たべっ子どうぶつ THE MOVIE らいおんくん/ぞうくん/かばちゃん/うさぎちゃん/きりんちゃん/わにくん」(全6種/希望小売価格:各660円/税込)と、ギフトセット「アニア たべっ子どうぶつ THE MOVIE なかよしどうぶつセット」(希望小売価格:4950円/税込)が2025年4月19日(土)から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等で発売される。なお、本商品は、台湾、香港、マカオ、シンガポール、タイ、フィリピン、6の地域でも発売予定だ。本商品は、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』に登場するキャラクターを「アニア」化した商品。キャラクターの 持つ可愛らしい造形や彩色、表情にこだわったという。単品フィギュア全6種は、「たべっ子どうぶつ」のキャラクターである「らいおんくん」「ぞうくん」「かばちゃん」「うさぎちゃん」 「きりんちゃん」「わにくん」。ギフトセットは、単品とは表情の異なる同6種に加えて、「さるくん」「ねこちゃん」「ひよこちゃん」の全9種がセットになっている。ギフトセットのフィギュアはキラッとした目や、まつ毛がついているなど映画のキャラクターたちの表情を再現し、パッケージは誰もが知る国民的おかし「たべっ子どうぶつ」をモチーフにしたかわいいデザインだ。単品、ギフトセットともに、キャラクターたちの愛らしい表情を手のひらで楽しむことができ、推しのキャラクターをコレクションするなど、お子様から大人まで幅広い世代で遊んでいただける商品。また、「アニア」のほかにも、「たべっ子どうぶつ」のミニお菓子箱が付属しクレーンゲームが楽しめる「たべっ子どうぶつ THE MOVIE クレーンゲーム」や、「らいおんくん」「ぞうくん」「うさぎちゃん」3体が付属した「キャラとび危機一発 たべっ子 どうぶつ THE MOVIE セット」も発売となる。パッケージにもこだわったアニア たべっ子どうぶつシリーズ、映画とともに楽しんでみては。(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」制作委員会 (C) TOMY