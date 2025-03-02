Ìö¿ÊÂ³¤¯µÈÌøºéÎÉ¡¢ÉñÂæ¡Ö¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¤ÇÆñÌò¤ËÄ©Àï¡ÖË°¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡×
½÷Í¥µÈÌøºéÎÉ¡Ê20¡Ë¤¬³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¹â¹»À¸¤ÎÄÇÍÕ½ÕÇµ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Íý¤ÎÉÏº¤¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤¤¤¦¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿Ìò¤Ç¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤¿¤ë¡£¡Ö½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¤ó¤É¤µ¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À©¸æ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¶¦´¶¤¬ÂæËÜ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¼êÀè¤Ç¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡¢¤¿¤ÀÀµÄ¾¤Ë±é¤¸¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Åö½é¤ÏÊÌÌò¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄÇÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤»¤ê¤Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤È¡¢Ìò¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
3·î20Æü¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇòÀãÉ±Ìò¤Ç¼Â¼Ì¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤Ç¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥óÌò¤òÌó6Ç¯´ÖÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤ª¼êËÜ¡×¤¬¡¢À¼Í¥¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¤½¤â¤½¤â±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ±é¤¸¤¿Êý¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿·¤¿¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÇòÀãÉ±Ìò¤ò¼Í»ß¤á¤¿´î¤Ó¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ýÏ¿¸å¤ËÍ½¹ð±ÇÁü¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²Î¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò±é¤¸¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò¤Ø¤Æ¡¢4·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ö¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡¡¡Ý¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó·«¤êÊÖ¤¹¡Ý¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤ËÀø¤à²ÈÂ²ÌäÂê¤ò°·¤¤¡¢2019Ç¯¤Ë¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¸«¤¿¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â²ÈÂ²¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸ÃÍ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤¤¤¶¤³¤¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ê´¶¾ð¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ì³¤á¤ë¤Î¤Ï»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¥¸¥ç¡¼¥ó¤ÎÌ¼¥ì¥¤¥Á¥§¥ëÌò¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤ò¤ï¤º¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÈÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¡Ö¿´¤Î±üÄì¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢É¬»à¤Ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬»ä¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Â¾¿Í¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1ÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÊç¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¡Ö¹õ¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤«¡¢¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤¿¤À¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë°ìÈÖÆÏ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Î¶ì¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤À¡£
¸ø±é¤Ï4·î17Æü¤«¤é5·î6Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦µª°Ë¹ñ²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼TAKASHIMAYA¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢5·î10¡¢11Æü¤Ë¤ÏµþÅÔ¸ø±é¤â¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö½Å°µ¤Èº¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤¬¡¢°Ç¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£
¤É¤ó¤ÊÌò¤â¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¡Ö100¡ó¡×¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ä»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¡£