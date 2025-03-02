µÜºê¤Ç¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ÏÉÔÈ¯¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â³ÐÀÃ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²øÎÏÃË
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê2Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÜºê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤¿¡£2·î1Æü¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïº£µÜ¡¢ÀîÀ¥¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥±¥¬¿Í¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áí³ç¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖSÁÈ¡×¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¡ÖSÁÈ¡×¤¬½Ð¾ì¤·»Ï¤á¤ë4Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë¼ã¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤òÌä¤¦Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦·Á¤Ç¼éÈ÷¸Ç¤á¤äÂåÁö¤Ê¤ÉÅÓÃæ½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¡Ö2025Ç¯·¿¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤ª¤ä¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌøÅÄ¤òDHµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖDH¥¿¥¤¥×¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÊä¶¯¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤½¤³¡áDH¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÂÇ·â¤ò¡¢2·î1Æü¤ÎÎý½¬¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£²¾¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆÈÃÇ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç5Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜºê¤Ç¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤â´Þ¤á¤ÆÁ´6»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï1³ä7Ê¬4ÎÒ¡Ê23ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡Ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ëËÜÎÝÂÇ¤Ï¹ÈÇòÀï¤Ç¤³¤½1ËÜÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤ÏàÌµ²»á¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ëÉÔÂ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÐ³°»î¹çÁ´6»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤±¤È¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë1¥«·î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï»Õ¤È¶Ä¤°»³Àî¤¬¡ÖÈô¤Ð¤¹ÎÏ¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¾å¡£¥á¥¸¥ã¡¼µé¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¼Â¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤ó¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Í¡×¤Èµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤âº£¸å¤Ï¼çÎÏÁÈ¤¬Ä´À°½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£1·³¤ËÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±Ì¥ÎÏ¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¤À¡£¾¡Éé¤Î3·î¡£³ÐÀÃ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÂÇËÀ¤ò´üÂÔ¤·¡¢µÜºê¤òÎ¥¤ì¤ë¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë