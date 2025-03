浜崎あゆみのアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』が、4月8日にLaLaアリーナ TOKYO-BAYで開催される。浜崎は自身のInstagramに、ライブに向けたレッスンの様子を自身のInstagramに投稿している。

(関連:【画像】浜崎あゆみ、柔軟する姿に驚きの声「足の上がり方が凄い」)

浜崎は上下黒のラフなスウェットとキャップを被ったレッスン場でのショットをポスト。浜崎が臨む姿勢、眼差しは真剣で、「Before you criticize others, take a look at yourself.(他人を批判する前に、自分自身を見てみなさい)」というキャプションの言葉に説得力を持たせている。

コメント欄には「ほんとにそうだよね!あゆちゃんかっこいいのに可愛いも兼ね備えてて尊敬すぎる」「ストイックだね そんなあゆちゃんをみんな尊敬して大好きだよ」「ayuのカッコいいとこ、芯の強さ、優しさ全てに尊敬」「あゆちゃんの足の上がり方が凄い」「ayuちゃん身体柔らかい凄いなぁ」といったファンからの声が寄せられている。

(文=リアルサウンド編集部)