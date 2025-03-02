今週の【重要イベント】米ISM製造業、中国全人代、米雇用統計 (3月3日～9日) 今週の【重要イベント】米ISM製造業、中国全人代、米雇用統計 (3月3日～9日)



――――――――――――――――――― 3月 3日 (月) ――

◆国内経済

・2月新車販売 (14:00)

・2月軽自動車販売 (14:00)

・新東名高速道路に優先レーンを設けてレベル4自動運転トラックの走行実験

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国市場休場

・中国2月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ2月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏2月製造業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏2月消費者物価指数 (19:00)

・米国2月製造業PMI[確報値] (23:45)

★米国2月ISM製造業景気指数 (4日0:00)

・米国1月建設支出 (4日0:00)

・モバイル関連展示会｢MWC（モバイル・ワールド・コングレス）｣が開催 (～6日、バルセロナ)

【海外決算】

[米]オクタ

◆新規上場、市場変更 など

〇ティーガイア <3738> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月 4日 (火) ――

◆国内経済

★1月完全失業率 (8:30)

★1月有効求人倍率 (8:30)

★10-12月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・2月マネタリーベース (8:50)

・2月消費動向調査 (14:00)

・ファストリ <9983> が2月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏1月失業率 (19:00)

・トランプ大統領が施政方針演説

★トランプ政権が中国輸入品への追加関税を20％に引き上げ

・トランプ政権がカナダ・メキシコからの輸入品に25％関税適用

【海外決算】

[米]クラウドストライク 、ベストバイ 、ターゲット

◆新規上場、市場変更 など

〇レーサム <8890> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ウェルスナビ <7342> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月 5日 (水) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国全人代が開幕

・中国2月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ2月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏2月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏1月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国2月ADP雇用統計 (22:15)

・米国2月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米国2月ISM非製造業景気指数 (6日0:00)

・米国1月製造業新規受注 (6日0:00)

・米国1月耐久財受注[確報値] (6日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (6日0:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (6日4:00)

【海外決算】

[米]マーベル /[欧]アディダス、バイエル



――――――――――――――――――― 3月 6日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2月輸入車販売 (10:30)

・2月車名別新車販売 (11:00)

・2月都心オフィス空室率 (11:00)

・福岡県知事選告示（23日投開票）

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏1月小売売上高 (19:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)

★米国1月貿易収支 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国10-12月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (22:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (22:45)

・米国1月卸売在庫 (7日0:00)

・米国1月卸売売上高 (7日0:00)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・マレーシア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ブロードコム 、コストコ・ホールセール 、クローガー 、HPエンタープライズ 、メーシーズ /[中]JDドットコム



――――――――――――――――――― 3月 7日 (金) ――

◆国内経済

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国2月貿易収支

・ドイツ1月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏10-12月期GDP[確報値] (19:00)

★米国2月雇用統計 (22:30)

・パウエルFRB議長講演 (8日2:30)

・米国1月消費者信用残高 (8日5:00)

・テクノロジーとカルチャーの祭典「SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）」 (オースティン、～15日)

◆新規上場、市場変更 など

〇パルマ <3461> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 3月 8日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 3月 9日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国2月消費者物価指数 (10:30)

★中国2月生産者物価指数 (10:30)

・米国夏時間入り



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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