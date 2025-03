映画『イノセンス』の公開から20周年を記念して、2025年2月28日(金)から4Kリマスター版の公開が2週間限定で行われています。上映館の1つであるTOHOシネマズ新宿では、2025年3月2日(日)、監督の押井守さんとバトー役・大塚明夫さんが登壇して公開記念トークイベントが開催されました。トークイベントの中では「『イノセンス』の続編を作ってほしい/作りたい?」との質問があり、押井監督、大塚さんがともに「○」と回答して会場から拍手が起きる一幕が見られました。

「イノセンス」公開20周年記念『イノセンス 4K リマスター版』『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4K リマスター版』 公式サイトhttps://20th-innocence-ghost-in-the-shell.jp/2005年に劇場公開された『イノセンス』は、1995年に劇場公開された『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』とともに士郎正宗さんの漫画を原作としたアニメ映画。「義体化」や「電脳化」の技術が確立された近未来を舞台に、「公安9課」メンバーの活躍を描く作品です。本作ではトグサ(声:山寺宏一)とバディを組んで行動するバトー(声:大塚明夫)。イシカワ(声:仲野裕)の手厚い支援も相変わらず。イベントに登壇した押井守監督、大塚明夫さん。司会進行は荘口彰久さんが担当しました。トークイベント内の「○✕クイズ」のコーナーで、荘口さんから「『イノセンス』の続編を作ってほしい?監督は作りたい?」との質問があり、大塚さんはすぐに「○」の札を上げ、押井監督も少し考えてから「○」の札を上げました。2人とも「○」とわかると、会場からは拍手が起こりました。答えを出すのに少し間があったことについて「ちょっと条件があると思った」という押井監督は「やり残したことが1つだけあるんです。その話がやれるなら、やりたいな」と前向きな姿勢を見せました。この答えに、大塚さんは来場した取材陣と観客に向けて「押井さんからの熱い思いが、どーんとダイレクトにきっと届いたと思います」「皆さんも、地元で『イノセンスの続編を見たいよね』と、伝道師というか宣教師というか、そのような使命感を持って、これからの日々を生きていってください」と、『布教』を後押ししました。押井監督は、2024年8月に亡くなった草薙素子役・田中敦子さんの話題が出た際に、「(続編の条件について考えたのは)素子、どうするんだろう」という点があったと触れた上で、「(イノセンスの続編にあたる)3本目も2本目(イノセンス)と同じように、魂だけの存在……というわけにはいかないし。じゃあ、今度は声なしでやるのかという話ですよ。……あるかもしれないね、それはいいかもしれない(笑) あくまで仮定の話だけれど」と冗談めかして語りました。押井守&大塚明夫が草薙素子役・田中敦子や「続編」について語る - YouTubeなお、最後に大塚さんは、公開から20年経過した映画が再び劇場上映されるというのは「名作の証」だとして、「後世に残る作品として胸に刻んでいただければうれしい」と語りました。押井監督も、20年後にスクリーンにかかる映画はそうそうないので「監督冥利に尽きる」と語りました。また、「映画というのは死ぬもの」とした上で「この作品には寿命がちょっと残っているという気がする」とも述べ、「長生きさせるには光を通すしかない、スクリーンにかけるしかないんです。今日はたくさんの方に来ていただいて、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございました」と締めくくりました。映画『イノセンス 4Kリマスター版』は2025年2月28日(金)からTOHOシネマズ日比谷ほかにて、2週間限定公開中です。4Kリマスター予告は以下。『イノセンス』公開20周年記念 4Kリマスター予告 《2/28(金)2週間限定公開》 - YouTube©1995 士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT配給:TOHO NEXTまた、映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』も同じく2025年2月28日(金)からTOHOシネマズ日比谷ほかにて、2週間限定公開中です。©2004 士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD配給:TOHO NEXT