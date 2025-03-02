＜個人投資家の予想＞ 03月02日 16時 ＜個人投資家の予想＞ 03月02日 16時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(8309) 三井住友トラ 東証プライム

(9697) カプコン 東証プライム

(8905) イオンモール 東証プライム

(100000018) 日経平均 東証その他

(325A) テンシャル 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4892) サイフューズ 東証グロース

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(278A) テラドローン 東証グロース

(8135) ゼット 東証スタンダード

(2975) スターマイカ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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